“No deforme la realidad”: Ingrid Betancourt se fue contra Petro luego de sus declaraciones sobre el ataque al edificio de SEMANA y le recordó la alteración del video de su intervención en la ONU

Añadió además: “Hoy no puede haber violencia xenofóbica de los medios de comunicación, esta prohibida por la Constitución, y no puede haber violencia ni censura contra los medios de comunicación, incluido el internet, eso también está prohibido por nuestra constitución. La democracia informativa entonces exige el respeto a nuestra diversidad cultural y el derecho a la expresión de todos y de todas que incluye la movilización pacifica del pueblo”.

Presidente: no deforme los hechos. Lo que está en juego no es el racismo, siempre repudiable y no hay discusión, sino la movilización pagada por decreto para amedrentar a los periodistas que no le rinden pleitesía. Ni usted es Gaitán, ni las mingas de hoy están perseguidas. https://t.co/5jVSrcYISh

Ante estas declaraciones, la excandidata a la presidencia de Colombia Ingrid Betancourt le solicitó a Petro no distorsionar el ataque que recibió el medio de comunicación: “Presidente, no deforme los hechos, lo que está en juego no es el racismo, siempre repudiable y no hay discusión, sino la movilización pagada por decreto para amedrentar a los periodistas que no le rinden pleitesía. Ni usted es Gaitán, ni las mingas de hoy están perseguidas”.