La Minga Indígena rechaza el ataque a SEMANA: “no representa nuestro pensamiento ni palabra”

En el documento aclaran que los hechos que se presentaron en la ciudad de Bogotá en inmediaciones de la la Casa de Nariño, “así como los presentados el día de hoy (29 de septiembre) en un medio de comunicación no representan a la Minga indígena, ni nuestro pensamiento y palabra ”, afirman de manera textual.

Resaltan que a lo largo de los años han buscado construir puentes de diálogo que permitan avanzar en las trasformaciones que requiere el país. “La Minga no es un acto de valentía y calentura coyuntural, ni una manifestación de activismo irracional, sino el fruto del pensamiento y la orientación de nuestros mayores y mayoras: una mezcla coherente de cuerpo, palabra y espíritu”, aseguran en el documento.

Afirman que no van a renunciar al derecho a la protesta, ni abandonarán su norte transformador, sin dejar de lado su rol como actores políticos que han contribuido a formar un mejor país, “debemos hacer un llamado a los hermanos de la Asociación de Autoridades del Suroccidente Colombiano-AISO a no abandonar las posibilidades de diálogo para alcanzar nuestra agenda política, evitando propiciar que todo el Movimiento Indígena colombiano, que con altura y dignidad se desplazó desde sus territorios para mostrar su apoyo a un proyecto de país, donde los derechos para todos sean una realidad, termine siendo estigmatizado”.

Los hechos

La situación de presentó cuando irrumpieron, rompieron vidrios de la entrada y agredieron a uno de los vigilantes que se encontraba en el lugar. La toma indígena duró una hora y ocurrió en el primer piso. Cabe mencionar que en el edificio no solo opera SEMANA , sino que también están otras empresas. Entre las arengas expuestas, mencionaron a otros medios de comunicación.

Adicionalmente, uno de los integrantes de la minga tomó la palabra y dijo que para las empresas todo lo que hace el presidente Gustavo Petro es malo y no reconocen los aciertos. “Por eso, los pueblos reunidos, pueblo misak, pueblo pijao, pueblo nasa, congregados en el movimiento de autoridades indígenas, hoy hemos tomado pacíficamente para decir ‘no’ a esa desinformación, para decir no a esa información del paramilitarismo y del narcotráfico en Colombia”.