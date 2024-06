Evangelio de hoy lunes 24 de junio: “la mano del Señor estaba con él”

Lecturas del lunes 24 de junio de 2024

Escúchenme, islas; pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre; cuando aún estaba yo en el seno materno, él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: ‘Tú eres mi siervo, Israel; en ti manifestaré mi gloria’.