La artista María Esther Panesso Mercado, elegida por Forbes como una de las 50 personas más creativas de Colombia, expone sus obras en Bogotá

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento a mi padre, Hernán Panesso. Desde mis primeros años, vio un talento especial para el arte en mí y deseó que me convirtiera en artista. Pasamos incontables horas juntos, siendo él mi crítico más exigente. Su insistencia y énfasis en la disciplina como la clave para convertir un sueño en un proyecto de vida han sido fundamentales. La vida, sin embargo, presenta giros inesperados, y cuando aún era menor de edad, mi padre falleció. Esta pérdida causó una herida emocional profunda que me llevó a apartar el pincel y abandonar temporalmente lo que tanto amaba. Pero con el tiempo, me di cuenta de que el arte era parte de su legado y era imposible distanciarme de una pasión tan arraigada”, contó.