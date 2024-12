La cultura virtual: al rescate en el confinamiento

A pesar de la inactividad forzosa en materia de conciertos y presentaciones en vivo, el panorama musical sigue en movimiento. En medio de una circunstancia tan atípica y sensible, varios músicos, como Alejandro Sanz, Fito Páez, Patti Smith, Norah Jones y Carlos Vives, les han ofrecido conciertos enteros o canciones específicas a sus seguidores. Mientras tanto, en videos de la red social Instagram, intérpretes como Brian May (Queen) han compartido secretos de cómo tocar sus canciones, y Ronnie Wood (Rolling Stones) comenta sobre las lecturas para ayudar a los adictos en recuperación a sobrellevar tiempos ansiosos. En esa misma línea, el actor Patrick Stewart recita sonetos de Shakespeare todos los días. Se sepa o no inglés, poco resulta tan terapéutico como escuchar la melódica voz del actor británico en modo poesía.

La industria musical sigue la marcha con varios estrenos disponibles en las plataformas de streaming. Entre ellos, nuevos trabajos del polémico Morrissey y de Childish Gambino.

Fito Páez, La conquista del espacio. Grabado en Los Ángeles con músicos de sesión que incluyeron a Abe Laboriel (reconocido por su trabajo como baterista de Paul McCartney) y la orquesta sinfónica de Nashville, el cantautor argentino publica el álbum acompañado por un estreno con un concierto vía streaming desde sus redes sociales. Fiel a su estilo, el trabajo se apoya en melodías memorables, una devoción por los momentos clásicos del rock y la probada capacidad del músico de enganchar hasta a los que no son fans. Canción recomendada: Las cosas que me hacen bien.

Childish Gambino, 3.15.20. Donald Glover divide su tiempo entre muchas actividades: protagonizar su aclamada serie Atlanta o componer y grabar éxitos masivos como This is America. Esta semana, el creador publicó sin previo aviso su cuarto álbum de estudio bajo su nombre artístico, Childish Gambino. Apareció en la red por medio de la página web de Glover unas 12 horas antes de su lanzamiento oficial en todas las plataformas. La mayoría de las pistas toman como título el minuto y segundo en que empiezan. Combina con astucia el hip hop que lo caracteriza con trazos de soul y R&B. Canción recomendada: 12.38.

Morrissey, I Am Not a Dog on a Chain. El emblemático y siempre polémico cantante de The Smiths publicó su álbum número 13 como solista, incorporando elementos de R&B y soul por primera vez en su trayectoria, así como elementos electrónicos que lo convierten en uno de sus LP más arriesgados, aunque también en uno muy bien recibido por los especialistas. Canción recomendada: Love Is on Its Way Out.

Evento en streaming: gala con Elton John, Billie Eilish y Alicia Keys.

Tras la cancelación de los iHeart Radio Music Awards a causa del coronavirus, un grupo de músicos, que incluye a Elton John, Billie Eilish, Alicia Keys, Billie Joe Armstrong de Green Day y Tim McGraw, formarán parte de un show particular este domingo. Todos ellos harán sus interpretaciones desde sus hogares, con equipo propio, y la transmisión vía streaming.

A estas iniciativas se unen las de festivales musicales famosos como el más conocido de Suiza, el Montreux Jazz Festival. Dado que no pudo anunciar su cartel, como lo hace cada marzo, el evento abrió en su web oficial la posibilidad de ver más de 50 conciertos enteros, entre ellos, los de Nina Simone, James Brown, Johnny Cash, Marvin Gaye y Alanis Morissette.

De museos y teatros

Explorar grandes espacios, colecciones y obras a través de una pantalla nunca resultó tan atractivo, ya sea para recordar sus propias visitas o para entrar en contacto por primera vez. No todos los tours fluyen de la misma manera, pero varios de los mejores museos del mundo ofrecen recorridos entretenidos. Además de la ‘proximidad’ a las obras (gracias a la opción zoom) y la información que ofrecen de ellas, estas visitas se liberan de las turbas que, presencialmente, hacen muy difícil disfrutar de la experiencia. Entre los paseos mejor elaborados que SEMANA recomienda están los del Museo del Louvre de París, la Galería Uffizi de Florencia, el Museo del Prado de Madrid, el British Museum de Londres y la muy navegable visita que ofrece el Museo Vaticano, donde no deja de ser un espectáculo ingresar y ver los pormenores de la Capilla Sixtina.

Además de ballet y ópera, en el país varios teatros han decidido compartir con los colombianos una selección de obras. El Teatro Colón ofrece un tour virtual de sus hermosas instalaciones y, en distintas fechas, funciones de obras de gran factura que ha presentado recientemente: Woyzeck, La princesa ligera, El dueño de todas las cosas y Macbeth. En el caso del Teatro Julio Mario Santo Domingo, presenta desde este jueves Ojo de agua, un recorrido por las músicas del Caribe y el Pacífico colombiano, que estará disponible hasta el 2 de abril. La producción cuenta con la participación de Totó la Momposina, del Grupo Bahía, con el gran intérprete de la marimba de chonta Hugo Candelario. Todos los jueves ofrecerán un nuevo espectáculo. A esto se suma que, en las redes del Idartes y del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, se exhibe PinSiete, una obra de títeres y música de Teatro Comunidad, que recuerda las rondas infantiles, con algunos ingredientes novedosos.