La industria musical en diciembre no para: conciertos y lanzamientos para esta navidad

En diciembre las empresas suelen detenerse para tomar un descanso, un respiro, y coger fuerzas nuevamente para iniciar con toda la energía el nuevo año. Sin embargo, varios artistas no se han detenido en este final de año, pues han continuado trabajando fuertemente para darle a su público experiencias especiales y letras con las que se identifiquen.

Es así como llega Tostao, uno de los integrantes de la agrupación colombiana ChocQuibTown, con su nuevo sencillo Traficando Exótico, junto a los talentos emergentes del pacífico colombiano Buay Press, Leysong y Yilmar Dresan.

“Exótico pal Mundo”, la frase con la que Tostao busca popularizar la fusión de los sonidos del folclor afro-latino con la música urbana, en una iniciativa que además busca darles apoyo a los artistas emergentes de la región del pacífico colombiano.

“Los artistas del Chocó tienen mucho talento, disciplina y ganas de triunfar en la industria, pero carecen de visibilidad, así que este proyecto es para ellos, espero que el público pueda apreciar lo bueno de esta música y de su gente”, manifestó Tostao.

Su video musical oficial fue dirigido por Janki Martínez, en una colorida pieza audiovisual que exalta con orgullo la cultura, ritmos y forma de vida del noroeste colombiano, quienes sin importar las circunstancias han aprendido a “bailar bajo la lluvia”.

Paola jara se va de gira por Colombia

De otro lado, Paola Jara, una de las exponentes de la música popular, inició con pie derecho diciembre. Durante todo el mes se presentará con más de 28 conciertos en diferentes ciudades del país en las que incluye, Cali, Medellín, Ibagué, Bogotá, entre otras.

En el marco de sus presentaciones, esta antioqueña estará presente del 25 al 30 de diciembre en el marco de la versión #65 de la Feria de Cali, un festejo que reúne importantes artistas de talla nacional e internacional para conmemorar a la ciudad por ser capital mundial de la salsa.

En Ibagué estará el próximo 7 de diciembre, en Bogotá el 7, 10, 15, y 21; el 8 estará en Rio Negro y el 17 en Medellín, Antioquia; el 9 en Pinchote y el 11 en San Vicente de Chucurí, Santander; el 18 en Trinidad, Casanare; el 20 en Guayaquil, Ecuador y en Buga, Valle del Cauca, el 30.

Jesús Adrián Romero y el remake de Princesas Mágicas

Finalmente para los creyentes y quienes buscan una conexión con su espiritualidad, el mexicano Jesús Adrián Romero, trae Princesas Mágicas, un sencillo que se hizo en colaboración con su hija Melissa y que, además, está dedicado a ella y su hermana, Jaania, las dos hijas del cantautor.

“Hace 15 años grabé esta canción mientras mis hijas todavía eran unas niñas, ahora, que como dice la letra, ya se han ido de casa, haberla grabado con Melissa fue una experiencia emocionante y conmovedora; expresó Jesús Adrián.

“Me siento muy orgulloso de ver las mujeres en las que se han convertido. Esta nueva versión demuestra el amor y cariño que sentimos y nos permitió, a través de nuestras voces, conectarnos a un nivel espiritual muy bonito”, agregó.

Por su parte, Melissa Romero manifestó que para ella “fue un momento muy especial entre padre e hija, y espero que muchos padres y madres puedan dedicarle esta canción a sus hijas y sientan lo mismo que nosotros al cantarla juntos.”

Asimismo, ambos expresaron a SEMANA que fue un proyecto muy especial para los dos, y no hubo dificultad, ya que habían trabajado en otras producciones juntos. Además, el videoclip lo grabaron como si fuera una foto familiar, y no quisieron que hubiese mucho movimiento para que el público no se distrajera y enfocara su atención en la letra.

“Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir”, son algunos de los versos del sencillo.