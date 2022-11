La época más alegre del año llega con música nueva de artistas colombianos

El cantautor Santiago Cruz presentó su nueva apuesta musical. Se trata de Después de la Tormenta, una canción que será el tercer sencillo de Nueve, el próximo álbum de estudio que saldrá en el 2023. Los dos primeros temas de lanzamiento fueron: Porque yo te quise y Casi.

Su canción combina en una sola melodía notas acústicas e instrumentación clásica. La producción estuvo en manos del también músico Juan Pablo Vega y fue grabada en El Desierto Casa Estudio de la Ciudad de México. El video se grabó en Bogotá y fue dirigido por Cruz.

“El contrabajo, la guitarra y el piano son importantes para el carácter de la canción y eso se quiso enfatizar en el video. El tema de hacerlo en blanco y negro es de gusto personal”, expresó el artista. Después De La Tormenta está dedicada a aquellas personas que tuvieron alguna pérdida repentina y que no pudieron decirle a ese ser querido todo lo que sentía antes de que se fuera.

El sencillo está inspirado en la pandemia y lo que sentimos colectivamente, encerrarnos y no saber si podríamos volver a ver a nuestros seres queridos al salir del encierro. De aquí se extrapola el sentimiento de no saber cuándo llegará la próxima tormenta y de aprovechar para decir las cosas que se sienten a las personas queridas”, asegura Santiago Cruz.

Manuel Turizo deja ver su lado navideño

Manuel Turizo mostró su lado navideño con el remake de la afamada canción All I Want For Christmas Is You, el clásico original de Mariah Carey. El sencillo acompaña otras canciones en Amazon Original, como una versión reimaginada de El Hijo Ausente de Pastor López interpretada por Rafa Pérez, la versión de Lola Flores de La Marimorena de Demarco Flamenco, la canción de En lo Alto Gloria de Majo y Dan y Alex Zurdo, la nueva versión de Gozo y Paz de Blanca y Alex Campos, y una versión de Dime Navidad de Edurne.

“Elegí la canción de Mariah Carey porque me encanta; es una gran obra de arte. Todos los arreglos, las voces, todo es perfecto. Lo que hace que la canción sea increíble y diferente es que es una versión Spanglish; esta es una canción para mi gente latina, y tiene mi interpretación, voz y arreglos. Quiero que disfruten esta canción con su familia, todos aquellos que hablan spanglish y español también la disfrutarán”, expresó Manuel Turizo.

“Colombia tiene tantos ritmos y cultura que mostrar al mundo y me siento muy honrado de ser quien represente a mi país en esta ocasión. Realmente espero que les guste tanto como a mí... ¡y Feliz Navidad!”, afirmó Rafa Pérez.

“El fin de año es un momento maravilloso para conectarse con amigos y seres queridos y la música es una de las formas de entrar en el espíritu navideño”, asegura Rocío Guerrero, Directora Global de Música Latina, quien afirma que las nuevas canciones “nos conectarán con nuestra cultura y nos aportarán alegría y nostalgia al mismo tiempo. Estamos emocionados de tener una playlist para cada ocasión y estado de ánimo para celebrar esta temporada tan especial”.

Estreobeat lazó Oé Oé para los I Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa 2022

Estereobeat, el dúo samario conformado por ‘Zafady’ y ‘El Pin’, que este año fue firmado por el sello discográfico Gaira Música Local de Carlos Vives, y que oficializó su unión a los locales con el lanzamiento del álbum Décadas, suma un nuevo logro a su carrera artística con la participación en los I Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa 2022, haciendo el tema oficial de dicha competencia.

La Alcaldía de Santa Marta junto a la Gobernación del Magdalena y la organización de estas justas, le extendieron la invitación a Estereobeat para que participara con una propuesta musical que representara la fiesta deportiva; ‘Zafady’ y ‘El Pin’ con la alegría y gratitud de poner en alto el nombre de su tierra, se internaron en el estudio, escribieron la canción y como resultado obtuvieron Oé Oé un tema que refleja los valores y la esencia de la playa y el mar, así como de su ciudad Santa Marta, y el sueño de los deportistas de competir en estos juegos.