Juan Duque, novio de Lina Tejeiro, reaccionó luego de que lo compararon con Manuel Turizo, ¿se parecen?

Juan Duque quedó en el centro de diferentes noticias en las plataformas digitales y los medios colombianos, luego de que se confirmara su romance con Lina Tejeiro. Poco a poco, la pareja se ubicó como blanco de reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes aplaudieron la oportunidad en el amor que se dio la actriz, lejos de la historia que sostuvo con Andy Rivera por varios años.

Desde el primer momento en que se hizo oficial el noviazgo de los artistas, las miradas de los curiosos se posaron sobre las interacciones de ambos en Instagram y Twitter, donde suelen compartir comentarios, trinos y mensajes. Muchos se interesaron por saber si se encuentran bien o si atraviesan alguna clase de crisis en el vínculo que crearon.

Sin embargo, recientemente, el antioqueño captó la atención de más de uno, lejos de su relación, con otro detalle que salió a la luz durante una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en su cuenta oficial de Instagram. Según con lo que quedó plasmado en el post, uno de sus fieles seguidores aseguró que Duque tenía un parecido con otro artista urbano.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una publicación que recopiló una cuenta de chismes, una persona afirmó que Juan se parecía físicamente a Manuel Turizo, reconocido cantante colombiano, el cual ha triunfado en la escena internacional con su música.

Al recibir este mensaje en la casilla de la actividad, el intérprete de X ti lo digo aprovechó el espacio digital para desempolvar una vieja foto que se tomó con el músico, donde aparecen abrazados y posando para la postal. El novio de Tejeiro se veía mucho más pequeño y joven, por lo que se sabe que esta imagen fue capturada en 2017.

El tema tomó auge entre los fans de ambos cantantes, por lo que se hicieron comparativos entre sus fotografías y así definir si existía o no rasgos similares entre ellos.

Los comentarios de varios seguidores se enfocaron en elogiar a los dos artistas, señalando lo atractivos y guapos que eran. Para algunos curiosos sí existía parecido, mientras que para otros no había similitudes en lo más mínimo.

Juan Duque rompió el silencio y aclaró si se separó de Lina Tejeiro

Desde el momento en el que se supo que la protagonista de ‘Un rabón con corazón’ nuevamente le dio una oportunidad al amor, sus millones de seguidores en Instagram no pararon de comentar sobre ello. Para algunos, su unión con Duque fue la más acertada, mientras que otros aún mantienen la esperanza de que Lina vuelva con su exnovio, el también cantante Andy Rivera.

La artista llanera ha estado un poco perdida de las plataformas, puesto tuvo que salir del país para trabajar y por ahora no ha dado más detalles. No obstante, Juan Duque sí ha permanecido en los escenarios digitales, así que una vez más se sumó a la tendencia de preguntas y respuestas en Instagram para abordar el tema de si se separó o no de Lina.

La opción de esta red social permite que los usuarios hagan cualquier tipo de preguntas y el anfitrión elija cuál responder. Como era de suponerse, entre las interrogantes se menciona a la también youtuber e influencer: “¿Por qué andas tan alejado de Lina y ya no comentas sus fotos, se dejaron?”, escribió una internauta.

Enseguida, el intérprete de Te Juro aclaró las especulaciones: “Alejado no, mi amor. Lo que pasa es que hay trabajo y hay que trabajar. Ella está en lo de ella y yo estoy en lo mío; pero siempre hay videollamada, mensajes, picos y chao. Siga en lo suyo que desde acá le hago fuerza”, manifestó el cantante paisa.

En vista de la respuesta de Duque, por el momento todo parece estar en buenos términos con su novia Lina Tejeiro. Lo que estaría haciendo que se denote una separación son las responsabilidades laborales que cada uno tiene, pero cabe aclarar que, tanto Juan como Lina, no han borrado la fotografía que compartieron a principios de septiembre aclarando que, efectivamente, tienen una relación amorosa.