Lina Tejeiro se pronunció sobre la nueva canción de Andy Rivera, ¿cree que es para ella?

Andy Rivera causó revuelo en las plataformas digitales desde hace varias semanas, luego de anunciar, con pequeñas promos, que lanzaría una nueva canción en medio de las noticias sobre el nuevo noviazgo de su expareja, Lina Tejeiro. El paisa mostró algunos fragmentos de su creación, despertando curiosidad por el título y el tipo de letra que cargaría la composición.

Pese a la espera que tomó el estreno del tema, el colombiano decidió interpretarlo durante un concierto que dio, generando toda clase de especulaciones que apuntaron a que era una dedicatoria sentimental para la famosa actriz, con quien duró varios años en un noviazgo. La celebridad de la música nacional no se pronunció al respecto, por lo que los rumores invadieron las redes sociales.

Ante el auge que tomó el tema, muchos se interesaron por conocer la opinión de Lina Tejeiro, quien se mostró ajena y atenta a otros asuntos, lejos de la controversial letra de este proyecto artístico de su ex. En las interrogantes que surgieron, Diva Rebeca fue la encargada de indagar y conocer la versión de la actriz.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en un Live de Instagram que llevó a cabo el personaje creado por Omar Vásquez con la artista, la canción de Rivera quedó como centro de debate. La conductora del segmento le lanzó el bombazo a la creadora de contenido para saber si creía que esa letra estaba inspirada en ella o no.

“Que él le hizo su canción, que para usted, que para el Juan Duque… ¿Usted si vio todo eso?, ¿la escuchó?”, dijo la presentadora en el video.

Lina respondió entre risas sobre el asunto, afirmando que estaba completamente segura de que no se trataba de una dedicatoria para ella, pues la creación de estos proyectos cuenta con la participación de terceros. Diva Rebeca frenó a su invitada y le dijo: “Pero usted cree que si, en el fondo, payasa, dígame si sí la escucho y dijo: ‘Eso me lo escribió a mí el desgraciado’”.

La celebridad de la televisión colombiana señaló que lo importante era no creer todo lo que salía a la luz por los escenarios digitales, ya que esas canciones suelen contar con las ideas de un grupo de personas y no solo del intérprete.

“Yo lo único que le digo a la gente es que no crean todo lo que ven, o sea, yo no puedo decir si es o no es (escrita para mí) y tampoco puedo minimizar el dolor de otra persona, pero nadie ha dicho que sea para mí en ningún momento, y yo tampoco creo”, expresó la actriz.

“No creo, porque las canciones normalmente no las compone una sola persona, si ustedes miran los créditos de las canciones, son un grupo de personas que se dedican a escribir temas, entonces no creo que hubiera sido exactamente por mí. Seguramente, de casualidad, esa canción está escrita hace mucho tiempo y salió en este momento, pero no creo”, agregó en sus declaraciones.

Para finalizar el tema, la presentadora bromeó al respecto y comentó las ideas que fluyeron en redes sociales sobre el supuesto negocio que hay detrás de su separación y la relación sentimental que sostiene con Juan Duque. Diva puntualizó en el “marketing” que se creó sobre el tema, basándose en los pensamientos de los fans.

“Ojalá fuera marketing. Yo no estaría viviendo aquí, estaría en Miami, nadando en los dólares. No, no, no, no es marketing, pero también entiendo que las personas piensen eso, porque a veces es muy difícil creer lo que sale a la luz. O sea, la gente dice: Ay, ¿será verdad? Y como también a veces usan tantas cosas para el marketing pues se presta para el doble sentido”, concluyó Tejeiro.