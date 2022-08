Andy Rivera no se contuvo y habría hecho dedicatoria a Lina Tejeiro en pleno concierto, ¿entusado?

Andy Rivera se ubicó como uno de los talentos urbanos que más crecimiento tuvo en el país desde hace varios años, debido a la trayectoria artística que construyó con sus temas y colaboraciones. Poco a poco aumentó su popularidad entre el público colombiano, robándose las miradas de los curiosos con sus lanzamientos musicales y los vínculos sentimentales que sostiene con otras famosas.

En medio de las noticias que surgen en las redes sociales sobre la nueva relación que sostiene Lina Tejeiro con Juan Duque, artista paisa, la atención se posa sobre el intérprete de ‘Te pintaron pajaritos’, el cual estaría pasando una fuerte tusa amorosa. Las especulaciones rondaban sobre un nuevo tema que presentaría el joven colombiano y que sería dedicado a la actriz.

Pese a que no se confirmó esto, recientemente, el artista urbano despertó reacciones entre sus fanáticos luego de protagonizar un inesperado momento durante un concierto que dio. Rivera apareció en el escenario y anunció que daría un pequeño fragmento de la canción que saldrá pronto en su carrera.

¿Andy Rivera hizo dedicatoria a Lina Tejeiro?

Según imágenes que fueron difundidas en cuentas de chismes de redes sociales, el intérprete estaba en una tarima y quiso dedicar unas emotivas palabras a su público, referente a las rupturas amorosas y el momento en que se pierde a una persona importante.

El cantante se mostró nervioso por dar una muestra de la nueva canción que lanzará, por lo que solo quiso dar un breve adelanto de lo que es la letra.

“Esta no la he lanzado, me da sustico, se llama ‘Te perdí’. ¿Vamos a hacerlo o qué? Esta me da sustico, pero vamos a tirar un pedacito cortico”, dijo el cantante al inicio de su intervención durante el show.

Antes de comenzar a interpretarla, Rivera señaló que necesitaba desahogarse y hablar de lo duro que era ver cómo se perdía a un ser especial por distintas razones, además de ya ver que otro amor llegaba a la vida y todo quedaba atrás.

“Va dedicada para cuando uno reacciona tarde, mi gente, y pierde a alguien que quería, pero ya tiene una persona nueva y es como: ‘Qué hueva’”, aseguró el cantante, haciendo referencia, posiblemente, al nuevo romance de su expareja sentimental.

“Normal, uno tiene derecho a desahogarse, ¿o no?”, agregó a las palabras que dio frente a su público, el cual nombró a Tejeiro por este sentido fragmento.

Juan Duque contó si tiene rivalidad con Andy Rivera

De acuerdo con lo que quedó registrado en el diálogo que sostuvo el intérprete de ‘X ti lo digo’ con Superlike, del Canal RCN, un periodista le preguntó al artista si se le mediría a realizar alguna colaboración o proyecto musical con Rivera, teniendo en cuenta que fluyen en el mismo género.

Según respondió el colombiano, para él no sería ningún problema poder compartir escenario e ideas con el intérprete de ‘Te pintaron pajaritos’, ya que siente que lo importante es la música y las uniones pueden dar resultados inesperados.

“Claro. Al fin y al cabo, esto es música. No pasa nada. Si se da un junte, sería brutal”, dijo Duque en la entrevista, donde se mostró relajado con el tema.

No obstante, en el espacio también aprovechó y aclaró lo que algunas personas podrían pensar sobre el hijo de Jhonny Rivera y él, basándose en el vínculo que existió con Tejeiro. Juan puntualizó en que no hay ninguna rivalidad y son colegas de la industria nacional, por lo que esas especulaciones quedan de lado.

“La gente tiene que ver que no existe rivalidad, esto es trabajo y somos colegas”, afirmó el cantante paisa ante las cámaras del medio de entretenimiento.

Con estas declaraciones, el talento nacional derrumba toda creencia de un posible “raye” con Rivera, el cual habría emprendido un viaje a Australia a vivir nuevas experiencias. El exnovio de Lina Tejeiro ha despertado reacciones con sus respuestas sobre el amor y las futuras oportunidades en el ámbito sentimental.