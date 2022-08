El mensaje de Andy Rivera que sería por su relación con Lina Tejeiro

La nueva relación de Lina Tejeiro y Juan Duque ha dado mucho de qué hablar, de hecho, ha permanecido en tendencia en las redes sociales debido a los múltiples trinos que se dedican los dos enamorados en sus cuentas oficiales.

Por lo general, la actriz escribe románticas frases dedicadas a Duque, y de igual forma el cantante le responde. Ante esto, sus seguidores no desaprovechan la oportunidad que brinda la dinámica de la caja de preguntas en Instagram, para cuestionarles todo sobre su relación, que apenas comienza.

Sin embargo, algo que llamó la atención en los últimos días está relacionado con los trinos que ha compartido la expareja de Tejeiro, Andy Rivera. El pasado 21 de agosto el cantante escribió: “Para dejar ir tienes que confiar en que lo que está por venir es mucho más grande y perfecto que lo que estás viviendo hoy”.

Para dejar ir tienes q confiar en q lo q está por venir es mucho más grande y perfecto que lo q estás viviendo hoy. — Andy Rivera (@AndyRivera_) August 22, 2022

El comentario, que ya cuenta con más de 6 mil me gusta, dejó opiniones diversas en los seguidores de Rivera. Hay quienes aseguraron que Rivera estaría siendo egoísta, inmaduro, entre otras cosas.

“Uno en esta vida no puede ser egoísta y para soltar hay que recibir. Cuando uno quiere a alguien o no está con esa persona siempre hay que desearle lo mejor en la vida, no podemos ser egoísta con la felicidad de la otra persona”, escribió una de las internautas.

“¡Qué man más inmaduro parce! A lo bien ya tanta boleta con lo mismo de lo mismo mijo, un consejo para que le vaya bien en el amor, soltá la teta de la mamá”, comentó fuertemente otra persona.

¿Cómo inició la relación de Juan Duque y Lina Tejeiro?

Las conocidas trivias de Instagram han sido una forma de mantener a los artistas y seguidores conectados, por lo que los famosos las realizan con frecuencia. En una de estas actividades, Juan Duque fue preguntado por su relación con Tejeiro y sus inicios juntos.

Vale decir que a la actriz, oriunda del departamento del Meta, ya le habían hecho la misma pregunta, utilizando la misma lúdica mediante su cuenta de esa red social, en donde ya tiene más de 9.7 millones de seguidores. Y en aquella ocasión, Tejeiro expresó que había sabido del cantante, “porque alguien reposteó un reel de él y ahí lo empecé a seguir en su cuenta de Latiners”.

“(...) Nos conocimos en persona, de tú a tú, en los cumpleaños de Aida Victoria, pero ahí no pasó nada, ahí no hablamos, fue después que nos empezamos a hablar por aquí por Instagram y hasta el sol de hoy nos seguimos conociendo”, agregó.

Por su parte, el joven decidió dar más detalles, esta vez, sobre cómo habían sucedido las cosas con Lina. Esto sucedió en varios videos compartidos a través de su cuenta de Instagram, mediante las historias que duran solamente 24 horas, afirmando que la “primera vez que hablamos fue por allá en octubre por Instagram, pero normal, parceros ahí ¿No?”, ante lo cual, la actriz complementó: “yo le contestaba las historias que más me daban risa”.

“Y ya después, en la fiesta de Aida, que supuestamente me fue dizque a hablar”, continuó Juan, mientras que ella agregó que se acercó y le pidió “unos chicles, y dizque (él le dijo), no, no, no tengo”, ante lo que ella dijo “bueno, yo no me voy a quedar aquí parada como una idiota entonces me voy, llegó mi primo”. Él siguió diciendo: “No me pidió nada y me dejó de hablar el resto de la noche”.

“Ya por allá, como a los dos meses, tres meses, fue que usted me comentó una foto y se armó un mier**ro”, por lo que Tejeiro, agregó: “No, no, no, yo entré y lo chismoséé y ya decía seguir también, porque usted a mí no me seguía. Entonces yo lo empecé a seguir”.

Juan añadió a su relato: “Y yo le reaccioné varias veces a las historias y nunca copió, no, nada. Es más, cuando salió lo del chisme y lo de la noticia”, Lina complementó: “de que supuestamente éramos novios, no éramos nada”.