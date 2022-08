“No más”: el reclamo de Juan Duque a Lina Tejeiro por besos con Aida Merlano

Lina Tejeiro y Juan Duque se convirtieron en una de las parejas más populares por sus publicaciones en redes sociales. En la fiesta por la celebración del primer año de Rancho MX, restaurante que es propiedad del cantante de música popular Pipe Bueno y la influencer Luis Fernanda W, Juan le hizo un reclamo a Lina.

En la celebración, la mujer se encontró con la creadora de contenido digital barranquillera Aida Victoria Merlano y tuvieron un efusivo saludo.

El cariñoso encuentro entre Lina y Aida Victoria lo interrumpió Juan Duque. “Hoy nada de besos, no más”, comentó el cantante e influenciador para impedir que las dos mujeres se dieran un beso como ya lo hicieron en otra ocasión.

El comentario de Duque despertó la reacción de Aida Victoria y le dijo que era “aburrido” por no permitir la muestra de cariño con su pareja sentimental.

En sus historias de Instagram, Merlano publicó el video del momento con Lina y Juan, y puso el comentario: “Hoy no hay picos”. Además, etiquetó a Lina Tejeiro y le dijo que “antes era más chévere”.

Además del beso con Aida Victoria Merlano, Lina Tejeiro también es recordada por el beso con la empresaria de las queratinas Epa Colombia. La influenciadora publicó un video en el que celebró que se le haya cumplido el sueño de darle un beso a Lina Tejeiro. “Amiga, cumplí mi sueño”, comentó Epa Colombia en la descripción de la publicación.

Mientras bromeaban sobre la cantidad de seguidores que tienen en sus redes sociales, Lina Tejeiro le dijo a Daneidy Barrera que se moría porque ella le diera un beso. Acto seguido, la actriz le dio un beso en la boca a la influenciadora, quien luego le pidió varios besos más.

“Cuando salió el chisme, ni siquiera hablábamos”

El romance de Lina Tejeiro con el cantante paisa Juan Duque ha llamado la atención de cientos de cibernautas en las redes sociales, por lo que la curiosidad de todos sus fanáticos (de ambos) se hizo cada vez más grande.

Los seguidores no desaprovechan la oportunidad que brinda la dinámica de la caja de preguntas en Instagram, para cuestionarles todo sobre su relación, que apenas comienza. Eso fue lo sucedido el pasado lunes 22 de agosto, cuando Juan decidió habilitar esta herramienta y contestar la pregunta de cómo se conoció con Lina.

El joven decidió dar más detalles, esta vez, sobre cómo habían sucedido las cosas con Lina, en varios videos compartidos a través de su cuenta de Instagram, mediante las historias que duran solamente 24 horas, afirmando que la “primera vez que hablamos fue por allá en octubre por Instagram, pero normal, parceros ahí, ¿no?”. Ante esto, la actriz complementó: “Yo le contestaba las historias que más me daban risa”.

“Y ya después, en la fiesta de Aida, que supuestamente me fue dizque a hablar”, continuó Juan, mientras que ella agregó que se acercó y le pidió “unos chicles, y dizque (él le dijo), no, no, no tengo”, ante lo que ella dijo “bueno, yo no me voy a quedar aquí parada como una idiota, entonces me voy, llegó mi primo”. Él siguió diciendo: “No me pidió nada y me dejó de hablar el resto de la noche”.

“Ya por allá, como a los dos meses, tres meses, fue que usted me comentó una foto y se armó un mier**ro”, por lo que Tejeiro, agregó: “No, no, no, yo entré y lo chismoseé y ya decía seguir también, porque usted a mí no me seguía. Entonces yo lo empecé a seguir”.

Juan añadió a su relato: “Y yo le reaccioné varias veces a las historias y nunca copió, no, nada. Es más, cuando salió lo del chisme y lo de la noticia”, Lina complementó: “de que supuestamente éramos novios, no éramos nada”.

Él siguió diciendo: “Ni siquiera hablábamos. Yo le mandé la publicación y le dije, esto está pasando, la gente está diciendo esto. Yo no quiero ser un interesado, no quiero ser aprovechado, dígame y frenamos esta vuelta”. Mientras que ella manifestó: “Y yo le dije, no importa, yo no tengo a quién rendirle cuentas. Que digan lo que quieran”.