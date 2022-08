Juan Duque responde qué pasó con Lina Tejeiro y aclara si terminaron

Juan Duque y Lina Tejeiro se han convertido en una de las parejas más comentadas de la farándula nacional, luego de que decidieran darse una oportunidad en el ámbito sentimental. Ambos artistas quedaron en el centro de noticias, las cuales se enfocaban en comentar sobre la química que fluyó entre ambos y el romance que desencadenó este acercamiento.

Los dos jóvenes se robaron las miradas de los curiosos, quienes desde un inicio especulaban sobre un posible amorío por coqueteos en publicaciones y trinos. El cariño de los colombianos se reflejó en fotos y videos que han subido a sus redes sociales, dejando a un lado las críticas que reciben por sus exparejas.

Sin embargo, pese a que las últimas semanas han sido de color rosa para la unión del cantante y la actriz, recientemente los fanáticos de la pareja comenzaron a especular que posiblemente estaban peleando por una serie de indirectas que hicieron en sus cuentas oficiales de Twitter. Las interrogantes quedaron en el aire, al punto que el artista paisa tuvo que pronunciarse y responder si todo había terminado con la celebridad.

Duque utilizó su cuenta oficial de Instagram, específicamente las historias, para llevar a cabo una dinámica de preguntas y respuestas, y así aclarar qué pasó con la actriz.

“¿Qué pasó con Lina?”, escribió una persona en la casilla de preguntas, buscando saber detalles del supuesto ‘raye’ que tuvieron los jóvenes.

“Todo superbién, todo melo. Ya le tengo que mandar el mensaje de buenos días”, dice el cantante en un video, donde mira hacia un lateral y agacha la cabeza para ver la pantalla.

Estas palabras serían la respuesta clave de que ambos se encuentran bien y su química sigue intacta, pese a las especulaciones que suelen surgir en plataformas digitales y cuentas de chismes. El intérprete de ‘X ti lo digo’ no dejó cabos sin atar y silenció a los interesados en ver esta unión mal.

Yina Calderón tira pullas a la relación de Duque y Tejeiro

La empresaria de fajas volvió a quedar en el foco de las opiniones en las plataformas digitales, luego de que utilizara su cuenta de Instagram para pronunciarse y dar su opinión respecto a la relación de los artistas.

La creadora de contenido, como suele hacerlo, se dirigió a sus seguidores y afirmó que comentaba “lo que le daba la gana” sobre cualquier tema, por lo que este no sería ajeno. Calderón indicó que estaba segura que Duque estaba usando a Tejeiro para conseguir seguidores por “lo farándula” que era.

“Esa relación la verdad no debería importarme, pero opino porque se me da la gana. Es una mentira, es una mentira que están enamorados y el pelado (Duque) solo busca seguidores y ella se los está dando. El peladito es bien farandulero, yo me quedo con Andy realmente”, dijo Calderón en un video, lanzando pullas sobre Andy Rivera.

Por el momento, ni Lina Tejeiro ni Juan Duque se han pronunciado al respecto, teniendo en cuenta que en el pasado ya habían tenido cruces de mensajes.

Lina Tejeiro, más emocionada que nunca

Recientemente, Karen Sevillano, creadora de contenido de Cali, captó la atención de los chismosos y usuarios de Instagram, luego de utilizar las historias de su perfil para compartir un video que grabó con la actriz.

Ambas se encontraban disfrutando de un momento agradable y gracioso con otros influencers, cuando decidieron comenzar a molestarse y sacarse los trapitos al sol sobre sus nuevos amores. Sevillano comenzó a grabar y le pidió a Tejeiro que encendiera su celular para detallar el fondo de pantalla que tenía.

En las imágenes se aprecia que la artista ubicó una foto de Juan Duque en este fondo, por lo que las risas y opiniones ‘montadoras’ surgieron en aquel encuentro. La caleña no perdió la oportunidad de lanzar comentarios para mostrar lo “enamorada” que estaba Lina Tejeiro con su actual pareja.