Juan Duque respondió, bastante sarcástico, a quienes dicen que su relación con Lina Tejeiro es falsa

Juan Duque y Lina Tejeiro son una de las parejas más sonadas y comentadas del momento en la farándula nacional, debido a la sorpresa que causó su nuevo romance. Ambos jóvenes cautivaron con el vínculo que crearon con el pasar de los meses, dejando atrás sus antiguas relaciones y abriéndole la puerta a una historia distinta.

El cantante y la actriz se han dejado ver muy amorosos y románticos en las plataformas digitales, demostrando la atracción y el cariño que sienten actualmente por el otro. Pese a las críticas que surgen en las redes sociales, los colombianos continúan juntos, mientras salen a la luz detalles de la relación que sostienen.

No obstante, a pesar de lo constantes que lucen los jóvenes artistas en esta unión, usuarios de Instagram y Twitter siguen atacándolos bajo la creencia de que su amor es falso y todo se trata de una estrategia de marketing. Estas palabras tomaron fuerza entre los curiosos, por lo que en más de una ocasión interrogan a la pareja al respecto.

Juan Duque responde

Recientemente, el intérprete de X ti lo digo decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde buscaba interactuar con sus fieles seguidores sobre distintos temas de su vida personal. El paisa, que desempolvó viejas fotos de su niñez, habilitó la casilla para que las interrogantes fluyeran y así divertirse un rato.

En las historias del perfil, el joven se percató de un comentario que hizo una persona sobre la supuesta estrategia de marketing detrás de la relación que tenía con Tejeiro, por lo que aprovechó para “sincerarse” y lanzar una inesperada respuesta sobre estas especulaciones que fluían en redes sociales.

“¿Estás con Lina por marketing o realmente la quieres? Ella merece un excelente hombre”, escribió el seguidor en el espacio.

Como era de esperarse, Duque no perdió la oportunidad de ponerle su particular toque sarcástico a la respuesta y hacer una especie de burla a quienes creen que su relación es un montaje por marketing y fama.

“Si Dios quiere que de aquí a diciembre que nos estén entregando el Grammy y ya coronamos el contrato”, mencionó el cantante, mientras acercaba la cámara a su novia, quien estaba ubicada al lado de él.

Una vez dice esto, Lina Tejeiro aprovecha para también meterle pulla al tema y asegurar que todo es parte de un contrato, por lo que en diciembre ya termina su unión.

“Yo tengo préstamo con opción de compra”, dice Juan, a lo que la artista responde: “Sí, pero ya hay otro artista esperando para el otro año, si Dios quiere”.

“Eso, ella ya tiene ahí otro artista que está cotizando”, agrega el paisa, quien muestra una leve sonrisa de los graciosos comentarios que lanzan en el video.

Este contenido deja claro que la pareja continúa estable y comprometida en la historia que están construyendo, por lo que los usuarios de la red social reaccionaron y arremetieron contra quienes buscan meterse y opinar de las vidas ajenas.

Yina Calderón afirma que relación de Tejeiro es “una mentira”

La empresaria, que siempre causa controversia con sus declaraciones, despertó reacciones por las palabras que dedicó en contra de Juan Duque, la nueva pareja de la actriz Lina Tejeiro. Según la exprotagonista, el hombre que ahora acompaña a la colombiana no es de fiar y solo está con ella por sus seguidores.

“Esa relación, la verdad, no debería importarme, pero opino porque se me da la gana. Es una mentira, es una mentira que están enamorados y el pelado (Duque) solo busca seguidores y ella se los está dando. El peladito es bien farandulero, yo me quedo con Andy realmente”, dijo Calderón en una de sus historias de Instagram.