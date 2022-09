“Tuve que ir a terapia”: Lina Tejeiro contó detalles de cuando rompió con Andy Rivera

Lina Tejeiro se robó las miradas de miles de personas en redes sociales luego de atravesar una compleja y extensa relación con Andy Rivera. La actriz y el cantante protagonizaron diversas noticias en la farándula nacional, debido a los altibajos que atravesaron cuando sostenían un noviazgo.

Pese a que los dos lucharon por seguir juntos e intentaron superar las secuelas de sus pasados amorosos, las cosas no funcionaron y decidieron despedirse de forma definitiva a principios de 2022. Los artistas se pronunciaron en redes sociales sobre este cambio que atravesó sus realidades, abriéndoles paso a nuevas experiencias amorosas y personales.

Sin embargo, meses después de que este vínculo llegó a su fin, todo parece indicar que Rivera conserva sentimientos muy fuertes por la celebridad de la televisión colombiana. A pesar de que no lo confirmó de manera oficial, los fanáticos del pereirano aseguran que su nuevo lanzamiento musical está inspirado en Tejeiro.

Por este motivo, durante un Live de Instagram que realizó la actriz con Diva Rebeca, personaje creado por Omar Vásquez, el tema volvió a salir a la luz y fue el escenario para que se revelaran detalles de lo que los llevó a una ruptura irreversible.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el video, la presentadora indagó un poco sobre la vida amorosa de Lina, mencionándole sus exparejas y las historias con cada uno. Entre la lista de los famosos, Diva no perdió la oportunidad para preguntarle sobre Rivera y el “fantasma” en el que se convirtió desde hace algunos meses.

“No existe ese fantasma de su ex en esta relación… como estuvo tan reciente esa relación, ¿cómo lo maneja?”, preguntó el personaje, buscando conocer detalles de lo que los hizo terminar su noviazgo.

La también modelo se sinceró sobre lo que ocurrió, señalando que el impacto de este vínculo la llevó a recurrir a terapia psicológica, ya que no encontraba una salida a la situación con su ex. A pesar de que intentaron desligarse uno del otro, siempre existió una excusa para retomar y caer en el juego dañino de “cangrejear”.

“No fue fácil, tuve que ir a terapia porque llevábamos mucho tiempo tratando de darle fin a algo que no podíamos. En algún momento había que darle fin. Nos negábamos a aceptar que no podíamos estar juntos, por X o Y razón”, mencionó la también creadora de contenido en el diálogo, afirmando lo complejo que fue despedirse de manera definitiva de uno de los hombres que más amó.

No obstante, Tejeiro fue clara con los motivos que llevaron a la caída de su relación con Andy, indicando que algunos factores eran la falta de tiempo, de interés, los compromisos laborales de ambos, los pocos detalles que surgían, entre otras cosas.

“Nuestra relación acabó por varios motivos: falta de interés, compromiso, tiempo, entre otros. También las agendas y el trabajo de cada uno impedía que realmente estuviéramos juntos y eso generaba mucho dolor y desde ahí tuve que ir a terapia. Finalmente, era algo que tenía que sanar”, expresó la colombiana en el clip que aún está activo en el perfil de Vásquez.

Para finalizar sus declaraciones, la celebridad mencionó que se dio la oportunidad con Juan Duque una vez sintió que estaba preparada y había sanado realmente las heridas que tenía de este amor.

“Lo hice cuando ya me sentí preparada, estuve lista y no me negué la oportunidad”, agregó Lina Tejeiro, a lo que Diva Rebeca apuntó que era lo mejor, pese a los rumores que había de que esta nueva canción de Rivera era dedicatoria para ella.