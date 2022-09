Lina Tejeiro respondió a quienes critican su relación

La actriz Lina Tejeiro y el cantante y creador de contenido antioqueño Juan Duque, desde que confirmaron su noviazgo, no dejan de ser noticia por diferentes situaciones.

A propósito, recientemente la actriz colombiana decidió salir en defensa de su relación amorosa, luego de un comentario despectivo que recibió tras dejar un mensaje en su cuenta en Twitter.

“No se dice: ¿quieres ser mi novia? Se dice: Quiero ser tu novio”, fue el mensaje que publicó este viernes la actriz colombiana en la citada red social.

Tras su publicación, uno de sus seguidores la llamó fastidiosa, junto a su novio; claro está que sin mencionarlo.

“Qué bonito, pero tanto dulce empalaga, no sean fastidiositos”, le comentó el cibernauta a Lina Tejeiro.

Posteriormente, la actriz no guardó silencio y salió en defensa de su relación amorosa con Juan Duque.

“Bueno, entonces ve por una dosis de insulina para que soportes lo que falta”, le dijo la actriz a su seguidor.

Otra polémica de Lina Tejeiro

Recientemente, la integrante del elenco de La ley del corazón preocupó a sus seguidores de Instagram con una serie de fotografías y videos en los que aparecía hospitalizada. La primera imagen que se dio a conocer fue una que publicó su madre, Vibiana Tejeiro, donde se le pudo ver acostada en una camilla, con la respectiva manilla de la habitación.

Ante las inquietudes que aparecieron con el pasar del tiempo, la creadora de contenido se pronunció al respecto y quiso dejar claro qué era lo que pasaba con su salud. Tejeiro mencionó que esto se trataba de un problema que tenía desde que era niña, por lo que a veces se presentaban estas crisis que la llevaban a sufrir fuertes dolores y molestias.

Sin embargo, en las declaraciones que dio a través de Instagram, Lina respondió a algunos médicos y expertos en salud que le escribieron, insinuándole que la enfermedad apareció en su cuerpo por sostener relaciones sin protección.

La tiktoker fue enfática en que este malestar no tenía nada que ver con su intimidad, pues presentó estas infecciones desde que tenía una corta edad.

“Voy a aclararles algo porque supuestos doctores, dizque doctores, en Instagram me están diciendo que esto me pasó por tener relaciones sin protección. A ver, hace días no pasa, y yo sufro de reflujo urinario. Es decir, yo hago chichí y el último poquito se me devuelve. Eso hace que no evacúe completamente la orina y genere infecciones urinarias”, señaló la actriz, mientras usaba un filtro en su rostro.

Esta respuesta fue aplaudida por personas en redes sociales, quienes afirmaron que nadie tenía que meterse a opinar sobre la vida de los demás, y menos cuando no se conocía el contexto.

Lina Tejeiro contó por qué fue hospitalizada

La actriz utilizó sus redes sociales para agradecerles a quienes se preocuparon por su salud, explicando un poco sobre lo que le pasó en el cuerpo. La artista no dudó en enviar unas palabras dedicadas a los seguidores que se pusieron en contacto con ella para saber detalles de cómo iba su recuperación.

“Gracias a todos los que están preocupados por mí. Estoy hospitalizada porque tenía un dolor de espalda que me estaba matando y se me empezó a ir hacia la vejiga. Resulta que yo sufro de reflujo urinario, o sea, se me devuelve el chichí y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita”, relató la celebridad de la televisión nacional en la publicación.

Para finalizar este relato sobre lo que sucedió con su salud, la actriz comentó que desde que era niña sufrió de los riñones, pues estuvo en un colegio militar y la presionaban para que aguantara las ganas de ir al baño hasta que otorgaran el permiso respectivo.

Una vez contó este detalle, sí quiso enfocarse en que todo estaba mejor, estaba tranquilo y más estable con los dolores que presentó en las últimas horas. La estrella de la actuación logró ser atendida y medicada para que las molestias se calmaran.

“Me vine para la clínica y me están estabilizando porque tenía todos los síntomas para otra pielonefritis… porque siempre me da eso. Gracias a Dios ya tengo el dolor controlado”, escribió para finalizar su historia con respecto a lo que vivió recientemente.