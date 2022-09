Juan Duque respondió a seguidora que le propuso hacer un remix con Andy Rivera

Juan Duque y Lina Tejeiro sorprendieron a sus fieles seguidores de las plataformas digitales con la noticia relacionada con su noviazgo. Los dos artistas se robaron las miradas de los curiosos con la química que crearon, los gestos tiernos que disfrutaron y las interacciones en redes sociales, las cuales generaron expectativas en quienes vieron cómo surgió el gusto entre ambos.

A pesar de los contenidos que publicaron, demostrándose los sentimientos que surgieron entre ellos, muchas críticas y comentarios aparecieron por parte de los usuarios de Instagram y Twitter, quienes afirmaron que esta relación solo era parte de una estrategia de marketing. Algunas personas detallaron que todo era un juego del paisa por conseguir fama y reconocimiento, utilizando a la artista como base para ello.

No obstante, el artista dejó de lado estas opiniones y recurrió al sarcasmo y la ironía para responder a cada uno de los mensajes que recibía relacionados con su novia o Andy Rivera, expareja de Tejeiro. En distintos espacios despejó dudas sobre si existía rivalidad con el hijo de Jhonny Rivera, señalando que no descartaría hacer una colaboración musical con el cantante si se dieran las condiciones.

Recientemente, pese a las palabras que dio el antioqueño en una entrevista con Superlike semanas atrás, una persona se volvió a interesar por este tema y aprovechó una publicación que hizo Duque para sugerir que se uniera con Rivera en un próximo lanzamiento. El usuario postuló al intérprete de Te perdí para que colaborara en un remix de la canción Chimbita.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un trino de la cuenta oficial de Twitter de Juan, quiso saber opiniones de sus seguidores sobre algún artista con el que debería juntarse para hacer una colaboración del remix que tenía en mente. Al dejar la puerta abierta para las opciones, varios propusieron talentos nacionales que combinarían con el estilo de Duque.

“¿A quién montamos en Chimbita Remix?”, escribió el talento en un post de su perfil.

Una mujer mencionó a Andy Rivera en los comentarios, agregando un emoji de pena y duda. El cantante no perdió la oportunidad y comentó: “negocios son negocios”, dejando claro que ningún asunto personal podría interferir en crear música y proyectos laborales con otras personas.

Algunos curiosos arremetieron contra Duque, afirmando que lo único que le interesaba realmente era el dinero y la fama, por lo que no dudaría en “colgarse” del exnovio de Lina Tejeiro.

Lina Tejeiro habló sobre la nueva canción de Andy Rivera

De acuerdo con lo que quedó plasmado en un Live de Instagram que llevó a cabo Diva Rebeca con la artista, la canción de Rivera quedó como centro de debate. La conductora del segmento le lanzó el bombazo a la creadora de contenido para saber si creía que esa letra estaba inspirada en ella o no.

“Que él le hizo su canción, que para usted, que para el Juan Duque… ¿Usted si vio todo eso?, ¿la escuchó?”, dijo la presentadora en el video.

Lina respondió entre risas sobre el asunto, afirmando que estaba completamente segura de que no se trataba de una dedicatoria para ella, pues la creación de estos proyectos cuenta con la participación de terceros. Diva Rebeca frenó a su invitada y le dijo: “Pero usted cree que si, en el fondo, payasa, dígame si sí la escucho y dijo: ‘Eso me lo escribió a mí el desgraciado’”.

La celebridad de la televisión colombiana señaló que lo importante era no creer todo lo que salía a la luz por los escenarios digitales, ya que esas canciones suelen contar con las ideas de un grupo de personas y no solo del intérprete.

“Yo lo único que le digo a la gente es que no crean todo lo que ven, o sea, yo no puedo decir si es o no es (escrita para mí) y tampoco puedo minimizar el dolor de otra persona, pero nadie ha dicho que sea para mí en ningún momento, y yo tampoco creo”, expresó la actriz.

“No creo, porque las canciones normalmente no las compone una sola persona, si ustedes miran los créditos de las canciones, son un grupo de personas que se dedican a escribir temas, entonces no creo que hubiera sido exactamente por mí. Seguramente, de casualidad, esa canción está escrita hace mucho tiempo y salió en este momento, pero no creo”, agregó en sus declaraciones.