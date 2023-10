La oración que se debe rezar antes de dormir para liberar a una persona de las drogas

Sea cual sea el caso, los creyentes buscan tener este momento de conexión espiritual en cualquier momento del día, y varios no siguen un protocolo. Pero sin duda alguna, cuando se trata de padres y madres de familia, es muy común que las peticiones en cada oración incluyan la protección de los seres queridos.

En cualquier momento pueden aparecer las tentaciones y las malas compañías que pueden oscurecer la vida de las personas. A veces, por curiosidad, se puede caer en ellos y estos afectan el presente y el futuro, ya que no es fácil salir de los mismos.

Pero, lamentablemente, muchas veces la persona que está pasando por esta situación no se da cuenta de lo que está sucediendo y por más que se le diga, no escucha y no razona. Por este motivo, sus familiares y allegados, buscan la manera de convencerlo o hacer cambiar de opinión. Y una de las formas más comunes en los países cristianos es por medio de la oración.