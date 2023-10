La poderosa oración para alejarse de las envidias y las malas energías de los vecinos

Oración por las malas energías de los vecinos

A ti te rezo Santo Benito, que tu pureza y manto de protección me purifique de estos malos vecinos, de esas malas vibras e insinuaciones que no tienen nada que ver con mi forma de ser.

Puesto que ellos no conocen de mi forma, de mi vida, mi trabajo honrado, la felicidad junto a mi familia o mi dedicación, a progresar cada día. Santo Bendito, Santo de mi devoción, te imploro en este día que me libre de las tinieblas, me protejas y me cubra con tu santidad.