La poderosa oración que debe realizar antes de dormir

Rezar antes de dormir suele ser reconfortante para muchos luego de tener un día lleno de ocupaciones, especialmente, cuando las situaciones no se han dado de la manera esperada. Sin embargo, en muchas ocasiones, las personas no saben cómo expresarse ante Dios o cómo comunicarse con los ángeles.

Señor, que tu presencia siga con nosotros

Gracias, Señor, por el día que termina

Mil gracias, Señor, por este día que termina. Gracias porque estuviste conmigo en todo momento, librándome del mal y ayudándome a superar los retos que se me presentaron. Ahora Señor, pido tu bendición sobre esta noche. Pongo todas mis preocupaciones en tus brazos porque sé que cuidas de mí. Ayúdame a descansar confiando en tu cuidado y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.

Señor, ¡ayúdame a descansar!

En este día has estado conmigo y por eso te alabo, Señor. Gracias por la seguridad de tu cuidado, tu ayuda y tu compañía. Ayúdame a descansar bien durante toda la noche, toma el control de mi mente para que solo piense en ti. Te entrego mis preocupaciones y mis anhelos. Cuida de todas las personas que amo. Danos tu paz hoy y siempre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén.

Señor, perdóname y ayúdame a descansar tranquilo

Señor, perdóname por las cosas que he hecho en este día que no han sido de tu agrado. Quiero andar en rectitud delante ti y de los demás. Recibo tu perdón y tu paz. Ayúdame a descansar con tranquilidad y a permitir que tú limpies mi corazón y me llenes de tu amor. Quiero ser más como tú. Habla a mi corazón mientras duermo y guíame en tu camino recto. Amén.