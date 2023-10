Las siete poderosas oraciones de la Biblia para aumentar las ventas de un negocio

1. Oración a San Judas Tadeo por el crecimiento de mi negocio

“San Judas Tadeo, santo y bendito discípulo de Jesús, hoy acudo a ti en busca de tu intercesión en mi negocio, te pido que en tu infinita bondad, puedas llenar de bendiciones mi negocio, que puedas atraer buenos clientes, que quieran ver el recinto crecer, que no estén llenos de envidia y antivalores”. Amén.

2. Oración por el crecimiento de mi negocio

“San Judas Tadeo, tú que eres patrono de las causas difíciles, hoy te vengo a rogar que me ayudes con mi negocio, tú conoces mis necesidades, conoces mis deseos, tú que conoces lo mucho que me he esforzado.