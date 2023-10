Oración al Arcángel Uriel para pedir por el trabajo

De acuerdo con el portal web About Español , el nombre de Uriel significa ‘el fuego de Dios’, por lo que muchas personas acuden a su auxilio para acelerar algún cambio de la vida, como lo es la petición por un nuevo trabajo.

“¡Oh, Dios mío! Tú, que con tu inefable providencia te dignas a enviar a todos los ángeles a nuestra guarda, te pido que accedas a mis peticiones y que hagas que siempre tengamos defensa y su protección. Padre, tú que nos confías a tus ángeles para que nos cuiden y nos ayuden a seguir nuestro camino, te pido que me concedas por medio de la intersección del Arcángel Uriel, que sea libre de todos los peligros y que esté seguro ante cualquier adversidad.

¡Glorioso Arcángel Uriel! Tú, que eres poderoso y fuerte, te imploró que me sigas cuidando hasta que pueda alcanzar la victoria sobre todo mal. Te pido que me protejas y que me concedas la gracia que te pido (aquí pide lo que deseas) si es conveniente para mi alma. Guía y acompáñame en todos mis pasos hasta que consiga alcanzar la vida eterna. Gracias por tu bondad, Señor. Amén”.