Oración milagrosa para romper ataduras amorosas

Oración para liberación de todo amarre

También perdono con todo mi corazón a todos aquellos que me ofendieron durante mi vida. Líbrame de todas las trampas y ataques del enemigo. Que él no tenga ningún dominio sobre mí. Líbrame de las seducciones del mundo que me alejan de ti y de tu voluntad. Líbrame de las debilidades de la carne que me empujan al pecado.