Para esos en los que se necesita la suerte, se puede recurrir a la que viene de Dios. Cabe recordar que suerte se entiende, según lo expone la Real Academia Española: “Encadenamiento de los sucesos, considerado como fortuito o casual. La suerte me trajo a este país (...) Circunstancia de ser, por mera casualidad, favorable o adverso a alguien o algo lo que ocurre o sucede”.

Ahora, según los textos sagrados, las cosas realmente no suceden al azar, ya que Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Es su voluntad la que hace que las cosas sucedan de la manera en la deben hacerlo.

5 Tienen boca, mas no hablan;

6 Orejas tienen, mas no oyen;

Tienen narices, mas no huelen;

7 Manos tienen, mas no palpan;

Tienen pies, mas no andan;

No hablan con su garganta.

No obstante, no sobra pedirle a Dios, en el papel de seres terrenales, un poco de suerte para lograr superar los diferentes obstáculos de la vida y poder cumplir su voluntad. Para esto aparece un poderosa oración que puede servirle a alguien que la esté necesitando.

Oración para atraer la buena suerte a una persona que lo necesita

“¡Milagroso Jesús! Me presento ante ti con mucha humildad para pedirte que abras los caminos que me permitan encontrar la suerte que muchas veces es ajena a mi vida. Quiero tener éxito en todo lo que me proponga y, solo con tu sangre poderosa tendré la oportunidad hacerlo.