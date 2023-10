Oración para empezar el fin de semana en la compañía de Dios

“Oh Padre Celestial, me postro ante ti con mi corazón humilde para agradecerte por ésta semana que hemos terminado.

Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche instruye mi conciencia.

Por eso se me alegra el corazón, hacen fiesta mis entrañas, y todo mi ser descansa tranquilo; porque no me abandonarás en el abismo, ni dejarás a tu fiel experimentar la corrupción.