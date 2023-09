Oraciones: esto es lo que debería decirle a Dios antes de dormir

¿Por qué orar antes de dormir?

Así las cosas, no importa el motivo por el cual se desea entablar una comunicación con Dios, los creyentes detallan que lo importante es ponerlo todo en las manos de él, pues es el mediador de todas las cosas y, por ende, se mantiene la creencia de que “todos los cristianos sabemos que solo Dios es quien puede dejarnos descansar en sana paz y por eso debemos orar antes de dormir” .

¿Cómo orar antes de dormir?

Es fundamental decir que la oración como tal no tiene una estructura específica, pues la premisa principal de este acto de cultura religiosa es hablar desde el corazón, siendo totalmente honesto y mostrando la adoración ante el padre celestial, rey de los cielos.

Teniendo en cuenta toda la explicación anterior, existen oraciones que funcionan como una guía para hablar con Dios. Una de ellas se encuentra en Catholic link , donde se consigna cuáles son las palabras que no pueden faltar antes de dormir.

Oración a Dios cuando el día terminó

“Señor mío y Dios mío, ha llegado la noche, y con ella el momento de agradecerte cada detalle que has tenido conmigo.

Te doy gracias por todas las cosas que por tu infinito amor, me permitiste vivir hoy. Porque mis ojos pudieron ver de nuevo la luz del sol, porque mis pies me permitieron llegar a mi destino. Porque compartí tiempo con mis familiares, amigos o compañeros de trabajo.

Que sea tu amor el que me cobije, tu santo nombre el que me arrulle y tu misericordia la que me levante. Que tuyo sea mi descanso, mis suspiros y mis sueños.