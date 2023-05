Prepárese para el tributo sinfónico que ofrecerá la Filarmónica de Medellín a la banda Aerosmith

La legendaria banda de rock Aerosmith anunció recientemente la última gira de conciertos, en su carrera musical, ad portas de su retiro. Por ello, en Colombia se realizará un tributo a su música.

La Fundación 1+1 y la Orquesta Filarmónica de Medellín se unen en una noche de rock para celebrar los éxitos y la historia de la banda en Tributo Sinfónico. Un concierto que estará cargado de grandes canciones, nostalgia y emoción.

Aerosmith es una legendaria banda que lleva haciendo rock desde hace 50 años. Fotografía: Álvaro Tavera / SEMANA

El poder del rock, la música y la solidaridad, vuelven este 2023 para tributar en vivo a Aerosmith, considerada una de las agrupaciones de rock más importantes del mundo y una de las bandas estadounidenses que más discos ha vendido en la historia de la música: alrededor de 150 millones.

“Esta es una invitación a toda la ciudad para disfrutar en tributo a una de las agrupaciones más icónicas del glam rock; nos encontraremos con las canciones más espectaculares de la historia de la banda con arreglos orquestales que enriquecen su forma original. Será un concierto cargado de lirismo, virtuosidad y fuerza que representa la versatilidad de la banda”, expresó Juan David Osorio, director musical.

¿Qué canciones se escucharán?

Los músicos interpretarán éxitos como Angel, Crazy, I Don’t Want to Miss a Thing, Dream On y Fly Away From Here, entre muchas otras canciones que llevarán al público en un viaje por más de 50 años de carrera musical.

Filarmónica de Medellín hará tributo a Aerosmith - Foto: prensa filarmed -Yohan López

La Orquesta estará acompañada por la Banda 1+1, integrada por los cantantes Alejandro Cuevas, Eliana Piedrahíta, Maribel Zapata y Guillermo Ramírez; los guitarristas Pablo Castaño, David Escobar y Santiago García; el baterista Diego Vásquez, el bajista Santiago Barrera y en el teclado Cristian Hernández. Los arreglos musicales están a cargo del director Juan David Osorio y el compositor Julio César Sierra.

La banda

Cuando de Hard-Rock, Pop-Rock y Rock se trata, conocer a Aerosmith es saber de otra grandeza musical de la cual todos han escuchado en algún momento de la vida. Pues hay quienes afirman que su música tiene el poder de estar en todos lados.

Aerosmith ha logrado el reconocimiento y el renombre gracias a sus videos musicales icónicos, canciones con letras increíblemente profundas y, por supuesto, grandes actuaciones de la mano de la sensualidad y el salvajismo de una actitud liberal que ha conquistado el corazón de miles de fanáticos alrededor del mundo. En 1971 se establece la formación definitiva de la banda con Steven Tyler en voz, Joe Perry y Brad Whitford en guitarras, el bajista Tom Hamilton y el batería Joey Kramer.

Sus beats, agresivamente rítmicos, tienen raíces en el blues, y ello contribuyó a establecer el sonido del hard rock y pop rock entre los años 1981 y 1990 de la agrupación, que se hizo conocida también como ‘Los chicos malos de Boston’.

Orquesta filarmónica de Medellín hará tributo a Aerosmith - Foto: prensa filarmed -Yohan López

Según fuentes oficiales, tras más de 50 años en el radar musical, 10 giras mundiales y miles de fanáticos, Aerosmith anunció recientemente su retiro de los escenarios con la última gira de la banda, llamada ‘Peace out’, que iniciará a finales de 2023 y se extenderá hasta principios de 2024.

La Fundación 1+1 fortalecerá el proceso de formación de 612 personas con discapacidad visual de Colombia, que se realizan a través de programas como: Música para ver, que promueve el desarrollo de habilidades de técnica vocal y corporal.

Filarmed, por su parte, adelanta programas sociales para poblaciones vulnerables como el Coro Reconciliación que reúne las voces de firmantes y víctimas del conflicto armado colombiano, y Soy Músico, un espacio de realización artística para población neurodiversa.