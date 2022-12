Alarma por la salud de Steven Tyler, de Aerosmith; cancela inesperadamente varios de sus conciertos

El legendario vocalista de la banda Aerosmith, Steven Tyler tiene preocupados a sus fans en el mundo luego de conocerse que ha tenido que cancelar varios de sus conciertos por cuenta de problemas de salud.

El primero de ellos lo canceló el pasado viernes. A través de su cuenta de Instagram, la banda afirmó que por problemas de salud del cantante tuvieron que cancelar la presentación y pidieron disculpas a los asistentes, prometiendo el regreso del dinero de las boletas.

“Es con mucha lástima que nos veamos obligados a cancelar el show de esta noche en Las Vegas debido a que Steven no se siente bien y no puede actuar. Se espera que se recupere por completo para el show del lunes por la noche. Nos disculpamos sinceramente por el aviso de último minuto. Todos los boletos serán reembolsados”, decía la publicación de la banda en su cuenta de Instagram.

En ese momento se esperaba que mejorara para el compromiso del 5 de diciembre. Sin embargo, un día después, la banda publicó un nuevo comunicado afirmando que, por recomendación médica, el cantante no podría salir y dar su presentación.

“Desafortunadamente, el show de mañana, lunes 5 de diciembre, en Las Vegas está cancelado. Steven Tyler dice: ‘Por consejo de mi médico, me estoy tomando más tiempo para descansar. No hay lugar donde preferimos estar que en el escenario rodeados de los mejores fans del mundo’. Nuestras más sinceras disculpas”, publicó la banda.

Estas palabras y las cancelaciones de los conciertos han generado desconcierto entre sus seguidores porque el estado de salud del cantante ha venido en deterioro desde hace varios años.

Para nadie es un secreto que Tyler ha tenido varios problemas con las drogas desde hace varios años y, tras una cirugía que le hicieron, tuvo que tomar opioides para aliviar el dolor y eso le generó una recaída.

Recientemente, el mundo del entretenimiento también se sorprendió al enterarse de la enfermedad que padece la cantante Céline Dion.

La cantante canadiense anunció este jueves que aplazaba su gira europea, prevista para febrero próximo, a causa de un “problema neurológico muy raro” que afecta a sus capacidades vocales.

En un video de cinco minutos colgado en Instagram explicó a sus fans, con tono emocionado, en francés y en inglés, que sufre “problemas de salud desde hace mucho tiempo”.

“Recientemente, me diagnosticaron un problema neurológico muy raro, conocido en inglés como el ‘síndrome de la persona rígida’ (stiff-person syndrome)”, explicó.

Ese problema implica una rigidez progresiva a nivel muscular. Afecta principalmente las caderas y extremidades, y provoca espasmos en el paciente. Este impide “utilizar las cuerdas vocales”, explica en el video Dion.

“No se sabe aún mucho de esta enfermedad rara, pero ahora sabemos que es la causa de los espasmos musculares que sufro”, añade.

La intérprete de My Heart Will Go On ya había hablado en la pasada primavera sobre esos espasmos, que la obligaron a aplazar también sus conciertos en Europa.

Como parte de la gira europea del Courage World Tour, Dion tenía previsto arrancar sus conciertos en la República Checa en febrero

“Me apena enormemente tener que decirles que no estaré lista para reanudar mi gira en Europa en febrero”, explicó Dion, que aseguró que está siendo tratada por un “excelente equipo médico”.

El festival francés de Vieilles Charrues, donde Dion iba a ofrecer un concierto el 13 de julio, decidió anular totalmente el espectáculo y reembolsar 55.000 entradas ya vendidas.

Por el momento, los conciertos programados entre el 26 de agosto y el 4 de octubre de 2023 en La Défense Arena (cerca de París), se mantienen.

*Con información de AFP.