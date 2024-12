Actos humanos

Soledad y compañía

Partiendo de testimonios de decenas de personas que conocieron al premio nobel colombiano Gabriel García Márquez en diferentes épocas de su vida, la periodista y escritora (que salta entre Nueva York, Londres y Barranquilla, y colabora con The New York Times, The Paris Review, Vanity Fair y The Financial Times, entre otros medios) conforma una conversación por escrito en torno a un único tema, siempre intrigante: la vida de Gabo, su desarrollo como escritor, periodista, pariente y sus facetas como amigo.