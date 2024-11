“Todo conocimiento es interdependiente”: Cristina Fuentes La Roche, sobre el Hay Festival Colombia en sus 20 años

C.F.: El festival no responde únicamente a novedades literarias, como quizás sea la lógica de las ferias del libro; nos interesan miradas, temas diversos y no tenemos prisa: hay autores que tardan años en confirmar y otros que lo hacen enseguida. Trabajamos con el sector del libro, con socios, con formadores de opinión, siempre en control de nuestra curaduría, pero sabiendo que la creamos con apoyo colectivo. Los retos son lograr un balance entre autores, temas, generaciones; incluir miradas no hegemónicas, ángulos nuevos, temas tratados desde otra mirada, llegar a más públicos, mantener un espacio seguro para debatir, generar ideas novedosas sin dejar de cuestionarnos todo el tiempo... Es un aprendizaje continuo y vibrante.

C.F.: Estamos en un momento de cambio de paradigma. La democracia liberal y capitalista que sacó a millones de la pobreza necesita nuevo oxígeno. Las desigualdades crecen y el crecimiento económico no contempla lo finitos que son las materias primas y los recursos naturales, y estamos agotando el planeta. Tenemos que reinventar nuestra relación con la naturaleza, resignificar el concepto de crecimiento y lograr una sociedad más equitativa. Y este cambio genera miedos e inseguridades que potencian el populismo que se ceba en las redes sociales para la desinformación y la polarización con mucha eficiencia. Las redes nos igualan a la hora de opinar, y, por un lado, ese hecho democratiza la conversación, pero por otro hace que pierda rigor. El ruido a veces no nos deja escuchar a quienes están trabajando día a día con las ideas: escritores, pensadores y creadores.

C.F.: Voy a comentar algunos libros que he disfrutado mucho este 2024 y cuyos autores además vienen al festival. A parte de los mencionados ya arriba, menciono a la filósofa Susan Neiman, con su libro Izquierda no es Woke, pues me pareció un aguda defensa necesaria de que woke no significa izquierda. He disfrutado de las letras de autoras colombianas, como Huérfanas de Melba Escobar y La mujer incierta de Piedad Bonnet, dos libros extremadamente personales que tocan temas universales, como lo hace siempre la buena literatura.