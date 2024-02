Lea aquí un aparte del libro ‘Conversaciones fuera de la catedral’

El 17 de diciembre de 1994, un poco antes de que fueran las nueve de la mañana, diez hombres armados del CTI de la Fiscalía entraron sin pedir permiso en la sede principal de Oriéntame, una vieja mansión refaccionada para prestar servicios médicos y de orientación en salud sexual y reproductiva, que para Cristina Villarreal es la más bonita del tradicional barrio Teusaquillo, en Bogotá. Como era sábado ni Jorge Villarreal ni su hija estaban presentes. El director, de hecho, estaba de vacaciones en Argentina. Los agentes tenían orden, decían, de allanar el centro médico en búsqueda de supuestas pruebas de que allí se cometían gravísimos delitos, de que allí se obligaba a futuras madres a matar a sus hijos. En su desespero por encontrarlas, los policías retuvieron durante casi diez horas a los trabajadores del lugar y a las mujeres que en ese momento se encontraban en consulta, en las salas de espera o en las de procedimientos. Fueron violentos —uno de ellos le pegó un culatazo a una mujer embarazada—, se llevaron registros médicos, no escucharon razones. Las pruebas de los actos criminales y atroces nunca aparecieron. Pero eso era lo de menos. Cuando el sol ya se había puesto, junto con funcionarios de la Secretaría de Salud de Bogotá sellaron la puerta principal de la casa. El doctor Villarreal ya había enfrentado momentos muy difíciles —como una redada policial en la que los oficiales iban acompañados del cura de la parroquia de Santa Ana, la iglesia que está justo en frente de Oriéntame, y después de unas horas se fueron por donde vinieron, cansados de escuchar al médico explicar que allí sí se trataban abortos, solo que incompletos—, pero jamás había tenido que apagar un incendio como esos. Y Cristina llora hoy, al recordarlo. El panorama era bastante sombrío. La abogada le recomendó a Cristina que no apareciera por allá ese día, porque era importante poder gestionar todo lo necesario desde afuera. Y, sin embargo, para ella la revelación fue inequívoca: había llegado el momento de asumir la dirección de Oriéntame.

Cristina: Es que las mujeres que necesitaban los servicios llegaban de muchas maneras porque había un voz a voz permanente. Por ejemplo, las orientadoras establecían una relación cálida y humanizada con ellas y les hacían ver que había un sitio de confianza donde las podían atender, sin ningún tipo de juicio moral o de reproche. También había publicidad. Mi padre mandó a hacer una cuña de radio, que me da tristeza que se nos perdió y nunca la pudimos recuperar de ninguna parte, pero yo la recuerdo bien, decía algo así como: «Mujer, si estás embarazada y no lo deseas y has iniciado un sangrado, no arriesgues tu salud, ven a Oriéntame, aquí te ayudamos». Después de eso las mujeres llegaban por montones, pero mi papá igual quería mantener los servicios tranquilos, controlados. Por eso en esa época las citas no se daban sino tres veces a la semana, algo así como de nueve de la mañana a doce del día, y siempre de forma personal. Lo de la cuña de radio fue todo un fenómeno, la fila de mujeres le daba la vuelta a la manzana.