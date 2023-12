Bogotá se viste de salsa y rock en el inicio de la época decembrina: todo listo para los conciertos de Tito Nieves y Roger Waters

La despedida de un maestro del rock

El martes 5 de diciembre, a las 8:00 p. m., el Coliseo MedPlus (calle 80, vía kilómetro 1.5 Cota-Bogotá) albergará la última presentación en Bogotá de Roger Waters, vocalista icónico de Pink Floyd, como parte de su gira de despedida This is not a Drill.