La banda U2 no ha estado en Colombia; esto es lo que se sabe

Recientemente, se rumoró que los integrantes de la banda de rock alternativo irlandesa U2 habían sido vistos en La Guajira, zona norte del país, en lo que sería la grabación de un video musical.

¿Las pruebas que confirmaban dicha especulación? Unas imágenes fueron difundidas por el periodista Alberto Marchena Jr. en su cuenta oficial de Twitter, donde se “confirmaba” la supuesta presencia de tres de los cuatro integrantes del grupo en territorio colombiano.

De acuerdo con las imágenes que circulan en las redes sociales, Bono, The Edge y Adam Clayton habían sido “captados” en la Alta Guajira. Además, uno de los integrantes fue supuestamente visto en la capital de Colombia, según un video publicado por el comunicador.

Además el supuesto Bono hoy andaba en Bogotá. Miren este video. El tipo es muy parecido, pero es claramente más joven. pic.twitter.com/dHjj7H5pwZ — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) January 24, 2023

Incluso, las autoridades de esa zona habían confirmado su traslado y el de su equipo de producción en helicóptero hasta el desierto de Carrizal, entre Uribia y el Cabo de la Vela. El secretario de Turismo de La Guajira, José Sierra, fue uno de ellos, quien aseguró a la emisora Caracol Radio que la banda sí se encontraba en el departamento colombiano.

“El tema de su llegada fue manejado con mucha reserva porque eso fue lo que pidieron. Se desarrolló un proceso muy confidencial para poder respetar el desarrollo de las grabaciones”, señaló.

Hoy, la situación es otra, pues se conoció que la banda no se encuentra en el país y mucho menos estuvieron en los lugares donde supuestamente fueron vistos.

Una noticia triste para algunos de sus fanáticos que se toparon con las personas que “tenían” los rasgos similares a los integrantes de la banda irlandesa, pues algunos aprovecharon para sacarse fotografías con ellos, e incluso, según informó en su momento el periodista, la comunidad indígena que habita la zona, compartió con aquellas personas.

De acuerdo con un correo electrónico enviado a La W Radio por Bridin Murphy, publicista de la agrupación, “la banda no ha estado en Colombia recientemente”.

“Esas fotos que están circulando en línea, al parecer, son actores disfrazados como la agrupación”, agregó el comunicador en el programa, desmintiendo los rumores de la presencia de U2 en el país.

Cabe recordar que la última vez que la banda visitó el territorio colombiano fue el pasado 7 de octubre de 2017 con una presentación en el Estadio El Campín de Bogotá, con Noel Gallagher como telonero.

Cantante de U2, Bono, ofreció inesperado concierto en el metro de Kiev, Ucrania

El cantante irlandés Bono, del grupo U2, ofreció este domingo 8 de mayo un inesperado concierto en una estación del metro de Kiev, durante el cual elogió la lucha de Ucrania por la “libertad” y pidió que llegue pronto la paz.

Desde la plataforma de una estación del metro de la capital ucraniana, el legendario músico, de 61 años, y el guitarrista The Edge, interpretaron varios clásicos del grupo, como ‘Sunday Bloody Sunday’, ‘Desire’, ‘Angel of Harlem’ o ‘With or Without You’.

“El pueblo de Ucrania no solo está luchando para su propia libertad, están luchando para todos los que amamos la libertad”, dijo el cantante.

Bono también hizo referencia a los conflictos que han asolado su país, Irlanda, y los problemas que se han desencadenado con su poderoso vecino británico.

“Rezamos para que pronto disfruten de un poco de esta paz”, añadió.

La inesperada actuación de Bono –que durante toda su carrera ha colaborado en múltiples causas, entre ellas la lucha contra la pobreza y el sida– tuvo lugar mientras se oían sirenas antiaéreas en Kiev y en el este del país los combates arreciaban.

En un momento del concierto, Bono invitó a un soldado ucraniano a cantar una versión de ‘Stand by Me’.

Entre el reducido público que asistió a la actuación había miembros de las fuerzas armadas ucranianas. “Son algunas buenas emociones, eso es todo”, dijo uno de ellos.