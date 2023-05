“Me considero un deportista de alto rendimiento a la hora de componer”: la inspiradora historia de Beepohlar, artista emergente

Actualmente, la industria musical en Colombia se encuentra en un momento de plena bonanza y cada vez más artistas nacidos en el territorio, como Karol G, Maluma o J Balvin, se convierten en referentes para una próxima generación de artistas que sueña con lograr nuevos reconocimientos.

Entre esta nueva generación de artistas se encuentra Santiago Giraldo, un artista de 18 años proveniente de Pereira, quien se posiciona como un artista emergente bajo el seudónimo de Beepohlar y que tiene propuestas musicales que reveló más a fondo en una conversación con SEMANA.

SEMANA: ¿Por qué Beepohlar? ¿Qué significa?

SANTIAGO GIRALDO (S.G.): Beepohlar nace en el momento en el que comienzo a componer mis temas, comencé a notar que había muchos sentimientos encontrados. Empecé a componer en época de pandemia, entonces me tomé el tiempo para encontrarme con mis propias letras, y me di cuenta que había mucho desamor, soledad, romance, felicidad; entonces decidí ponerme Beepohlar, como bipolar.

SEMANA: ¿Y por qué empezó a componer? ¿Por qué le gusta la música?

S.G.: La música siempre ha ido ligada a mi vida. Yo cantaba en el coro de la iglesia con mi papá, pero siempre estuvo ahí de la mano el reggaetón, lo urbano. Siempre me gustó mucho. En cuanto a composición, yo escribía poesía y cuentos en el colegio. Ya en el 2020 decidí hacer mis propios temas, y gracias a Dios me ha ido súper bien.

SEMANA: ¿Cómo funciona su proceso de escritura? ¿Tiene algún ritual?

S.G.: Mi proceso de creación con los años ha variado bastante. Ahorita me ha tocado aprender a componer sin necesidad de tener inspiración, sin necesidad de tener musa. Me pasaba que me quedaba esperando a que me llegara la inspiración, y a veces pasaba mucho tiempo. Yo lo veo más como un deporte, me considero como un deportista de alto rendimiento a la hora de componer, y es algo que todos los días se debe hacer, así sea sacar cinco minutos para componer, así no me gusta la composición, por lo menos aporté algo, un granito de arena.

SEMANA: ¿Y de todas las composiciones que ha hecho tiene alguna favorita?

S.G.: Ahorita Gitana, es la que más me gusta.

Beepohlar con su sencillo Gitana espera continuar su camino de crecimiento musical. - Foto: Beepohlar

SEMANA: Hablando de Gitana, ¿cómo nació?

S.G.: Gitana es un tema que ya cumplió un año de haberse creado. Se lanzó el 24 de marzo, nació de la inspiración de la cultura latina, de querer resaltar la cultura del baile y la sensualidad de la mujer. Entonces con el equipo de trabajo pensamos en ese concepto y el ritmo se prestaba también. Gitana es muy “chicle”, muy movidita. Pone a mover la cabeza, el pie o el cuerpo al que sea.

SEMANA: Tiene otro sencillo que se llama El Wiken, ¿cuál es la diferencia?

S.G.: El Wiken es un reggaetón muy comercial, es un reggaetón que tú lo puedes escuchar en el carro, bañándote, con tus amigos, con tu familia; es un poco más comercial, un poco más chill, más parchadito. Gitana es un poco más experimental, porque fusionamos reggaetón con electrónica. Ahí está la diferencia, Gitana es un poco más para bailar en discoteca.

SEMANA: Dijo que era un deportista de alto rendimiento musical, pero también sé que le gusta mucho el fútbol y que estaba en un dilema entre ser futbolista y ser músico. ¿Por qué ser músico y no futbolista?

S.G.: Siempre estuve ligado a la música, pero mi sueño alguna vez fue ser futbolista. Yo vivo en Pereira, estuve en las categorías menores del Deportivo Pereira con la Sub-15. Pero a la final me di cuenta de que las ganas que le estaba metiendo a la música no se las estaba metiendo al fútbol. Ahí fue cuando me di cuenta de que la música era lo mío.

A pesar de su sueño de ser futbolista, el joven se decantó por la música. - Foto: Beepohlar

SEMANA: ¿Es hincha del Deportivo Pereira o de otro equipo?

S.G.: Le voy mucho al equipo, porque es la ciudad donde nací, pero soy hincha del América.

SEMANA: ¿Cómo llegaste a tu manager? ¿Cómo empezó este proceso musical de volverte un artista?

S.G.: Ya verlo más como estilo de vida, que como hobby fue en 2021 cuando conocí a mi productor. Es un chico de 18 a 19 años, casi mi misma edad, empírico totalmente, nunca ha estudiado nada de producción. Yo digo que es un prodigio. Nos hablamos por Instagram y nos conocimos. Él tenía unos equipos, no eran tan buenos, pero algo hacíamos con eso. Luego llega a nuestras vidas nuestro manager. Él también tuvo el sueño de alguna vez vivir de la música, ser artista, pero lastimosamente no se le dio. Pero se vio reflejado en nosotros, él tenía unos muy buenos equipos y ese sentimiento de querer ayudarnos. Nos pasó los equipos y nos dijo: “ustedes tienen el talento, yo tengo los equipos, tengan y vamos a hacerle a ver qué pasa”, y gracias a Dios vamos muy bien.

SEMANA: ¿De aquí a cinco años donde va a estar Beepohlar?

S.G.: Yo creo que tranquilo, con la familia tranquila. Mi sueño más grande es que mis papás estén tranquilos, sin que tengan que estar pensando en trabajar. Y si Dios quiere en lo más alto de la música, esperemos aquí en Colombia, y pues ya a nivel internacional también me gustaría, si Dios lo permite

SEMANA: Si tuviera que elegir un artista con el cual hacer una colaboración, ¿quién sería?

S.G.: Paulo Londra, siempre ha sido mi referente, incluso desde antes que hiciera música comercial. Lo sigo desde que batallaba freestyle en El Quinto Escalón, allá en Argentina, en la plaza, siempre lo he admirado mucho.

SEMANA: ¿Y colombiano?

S.G.: Siempre digo que Andy Rivera, que es de mi ciudad, de Pereira.

SEMANA: ¿Profesionalmente como ve al género urbano en Bogotá y en Colombia?

S.G.: Actualmente, en la industria colombiana de la música hay mucha competencia, ahorita están saliendo artistas como nunca habían salido, gracias a que los artistas como Balvin, como Maluma que se la tuvieron que guerrear ―no quiere decir que nosotros no―, que hicieron ese trabajo de abrir el campo acá en Colombia y la tuvieron que sudar mucho más. Gracias a esto en la actualidad hay demasiada competencia, tanto en Medellín, como en Bogotá. En Pereira también está saliendo un movimiento brutal, en el Pacífico también hay muchísima música. Entonces, sí hay demasiada competencia y eso nos sirve a todos.

Es de los cantantes de reguetón más cotizados en Colombia. - Foto: Instagram: @maluma

SEMANA: ¿Por qué la gente debe escuchar a Beepohlar? ¿Qué tiene para ofrecerle a los demás que no sea lo usual?

S.G.: Beepoh (diminutivo de Beepohlar) ve las cosas con el corazón, Beepoh nunca es ventajoso, siempre quiere mostrar su música. Siento que gracias a la versatilidad que tengo también puedo llegar a muchas personas. Y el mensaje que llevan mis canciones nunca va a ser denigrando a ninguna persona, ni denigrando a las mujeres. Creo que esas son las razones para escucharme.