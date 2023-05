Independiente Medellín perdió en Pereira y puso en riesgo su presencia en cuadrangulares

Este domingo- 7 de mayo- se jugó un importante partido en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, en el que el Deportivo Independiente Medellín visitó al Deportivo Pereira en un juego clave para las aspiraciones de los dos equipos de estar en los cuadrangulares finales de la Liga Betplay.

Pereira estaba obligado a ganar si quería seguir con alguna esperanza de clasificación, mientras que Medellín necesitaba sumar sí o sí para meterse en los ocho primeros y no alejarse de las finales. Lo que hacía que fuera un partido bastante atractivo, teniendo en cuenta que estos dos equipos disputaron la última final de la liga colombiana.

El partido arrancó bastante favorable para los visitantes, ya que Medellín pudo abrir el marcador a través de un disparo desde el punto penal por Edwin Cetre, que permitió que el ‘poderoso de la montaña’ se fuera ganador al descanso y con la ilusión de ingresar esta fecha al grupo de los ocho.

El Deportivo Pereira volvió a la victoria este domingo. Foto: Dimayor. - Foto: Dimayor.

Pero el segundo tiempo fue completamente diferente. Deportivo Pereira salió decididamente a buscar el empate y lo consiguió al minuto 51 con un gol de Yilmar Rodríguez. El gol llenó de confianza a los actuales campeones, que al minuto 64 consiguieron el segundo gol. Maicol Medina fue el encargado de poner el 2 a 1 a favor del equipo local.

Y cuando parecía que el Independiente Medellín iría con decisión a buscar el empate, el Pereira se adueñó del balón y logró poner el 3 a 1 definitivo al minuto 88 por medio Arley Rodríguez. Victoria final para los locales que evitaron la eliminación y siguen soñando con defender su título.

Medellín perdió en su visita a la capital de Risaralda. Foto: Dimayor. - Foto: Dimayor

Con este resultado, el Deportivo Pereira escaló a la posición 13 con 21 puntos y sigue con vida, mientras que el Deportivo Independiente Medellín se quedó en el puesto 11 con 22 puntos. La buena noticia para ‘el poderoso’ es que tiene un partido pendiente, por lo que cerrará el campeonato con tres partidos jugando como local, lo que podría significar una ventaja para concretar su cupo en los cuadrangulares.

‘Bolillo’ Gómez, furioso con los jugadores de Junior

Junior de Barranquilla perdió ante el colero del campeonato y complicó su situación en la Liga BetPlay. El cuadro ‘tiburón’ fue superado por un Once Caldas que logró sacudirse del mal momento, salvando así la continuidad de Pedro Sarmiento como entrenador en propiedad.

Dayro Moreno abrió el marcador desde el punto penal a los 11 minutos y Fainer Torijano le dio la sentencia al 2-0 final con un cabezazo en el área chica. Los rojiblancos nunca dieron respuesta sobre el campo de juego, dejando al técnico Hernán Darío Gómez sin explicaciones de este duro resultado que los podría dejar fuera de los ocho si se dan una serie de resultados.

Ante los medios de comunicación, el ‘Bolillo’ mostró su descontento con el nivel de los jugadores e incluso se atrevió a decir que “es la rueda de prensa más fácil” que ha dado desde que llegó a Junior. “Primero destaco el trabajo del Once Caldas, un trabajo ordenado, dinámico, reduce espacios, sale rápido. Y el Caldas salió a no quedar eliminado y nosotros a no clasificar, fue un partido malo del Junior, el peor desde que yo estoy, no hicimos nada bien, sería por lo que hizo el Caldas o nuestra actitud hoy”, dijo.

'Bolillo' Gómez habla del mal partido del Junior. - Foto: Youtube Dimayor (1:42): Hernán Darío Gómez. Rueda de prensa de Junior después de su partido con Once Caldas.

A pesar de llegar siendo el último de la tabla, ‘Bolillo’ no se sintió sorprendido por el rendimiento del cuadro blanco. “Yo veía el rendimiento del Caldas y no era malo, lo que pasa es que no ganaba los partidos, de hecho contra Jaguares jugó bien, así como hoy, y hoy también hizo un muy buen trabajo. Es un equipo que tiene idea de lo que hace, que se ordena, hoy fue muy superior a nosotros en todo el sentido”, analizó.

La molestia va encaminada a la actitud de sus dirigidos y la forma en la que encararon un partido clave para las aspiraciones de estar en las finales del torneo local. “Yo hablé con los muchachos ahora en el camerino y ellos saben que ellos no se entendieron y que no estuvieron. Junior hoy no tuvo orden, no tuvo personalidad para tener el balón y no tuvo lo que venía haciendo en los anteriores partidos. Hoy quedamos desconcertados con este Junior”, admitió.