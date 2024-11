A Marcelo le salió cara la rabieta en Fluminense; club tomó radical decisión sobre el futuro del lateral

Já à beira do campo, Mano desiste de lançar Marcelo em Fluminense x Grêmio. pic.twitter.com/a6pSTRQWAG

Corrían los últimos minutos del compromiso y el entrenador Mano Menezes no había contado en el juego con Marcelo, pero para cerrar el encuentro, y valiéndose de su experiencia, le indicó que iba a entrar, pero el jugador no vio con buenos ojos que lo metieran al campo a tan pocos segundos para que se acabara el encuentro, y fue ahí donde se desató la tensa escena.

“Iba a poner a Marcelo en ese momento, pero escuché algo que no me gustó y cambié de opinión. Puse a JK al límite, es un jugador fuerte, así que tienes una salida. Siempre tuvimos una salida. No creo que fue porque él llegó que el equipo tuvo algún tipo de problema”, sostuvo el estratega.