Marcelo se careó con su técnico en Brasil: video viral del tenso cruce en vivo con manotazo y todo

A lo largo del mundo, en todo momento, mientras el fútbol esté en disputa, algún partido se estará llevando a cabo y puede llegar a surgir una noticia importante. El campeonato de Brasil, por ejemplo, es uno que no da tregua en su calendario con su acostumbrado Brasileirao.

Jhon Arias de Fluminense (C) en acción durante el partido entre Fluminense y Gremio. | Foto: Getty Images

En ambas escuadras, este partido contaba con jugadores de renombre que lo hacían sumamente atractivo. También había colombianos, por parte de Flu, estaba la figura de Selección Colombia, Jhon Arias, mientras que por el lado de “Maior do Sul”, estaba Miguel Monsalve.

Marcelo vs. Mano Menezes en Fluminense

Cuando el reloj marcaba los últimos instantes del juego, que a esa altura era victoria de los locales, el entrenador Mano Menezes, no había contado hasta esa altura con el exjugador del Real Madrid y la Selección de Brasil. Para cerrar el compromiso, valiéndose en su experiencia, le indicó que iba a entrar, sin embargo, el jugador no vio bien su utilización a tan pocos segundos para que acabara el partido y, ahí, se desató la tensa escena.

Já à beira do campo, Mano desiste de lançar Marcelo em Fluminense x Grêmio. pic.twitter.com/a6pSTRQWAG

En rueda de prensa, al técnico se le pidió explicación del desacuerdo con la estrella mundialista de Brasil y dijo: “Iba a poner a Marcelo en ese momento, pero escuché algo que no me gustó y cambié de opinión. Puse a JK al límite, es un jugador fuerte, así que tienes una salida. Siempre tuvimos una salida. No creo que fue porque él llegó que el equipo tuvo algún tipo de problema”.