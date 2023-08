Ahora depende de Harry Kane: Tottenham aceptó venderlo a un grande europeo

La hoja de vida de Kane es magnífica a nivel individual, pero en la parte más importante, la del palmarés, no hay nada que mostrar. Con 30 años el jugador nunca ha sido campeón de nada. Lo más cerca que ha estado es el subcampeonato de la Champions League en 2019 y la Eurocopa en 2021. Liverpool e Italia fueron sus verdugos, respectivamente.

Tottenham tiene un acuerdo

100 millones de euros pagarán los alemanes por Harry Kane, sin embargo, aún no se puede dar la transacción como un hecho. “Ahora depende del jugador. Kane tiene que tomar la decisión final muy pronto después de las largas negociaciones”, afirmó Romano.

Desde la marcha de Robert Lewandowski el Bayern está buscando una referencia ofensiva. El senegalés Sadio Mané no pudo cumplir con la misión y se marchó al Al Nassr, de Arabia Saudita, y ahora la oportunidad sería para Kane.

Harry Kane no estuvo en el último amistoso del Tottenham con Barcelona. | Foto: AFP

Kane no hizo parte del amistoso que los Spurs perdieron 4-2 con Barcelona el pasado martes 8 de agosto por el Trofeo Joan Gamper y no está claro que tenga minutos en el debut del equipo en la Premier League, este domingo 13 de agosto contra Brentford, desde las 8:00 am.