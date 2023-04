Alberto Gamero sacó a la luz dura confesión tras el Unión Magdalena vs. Millonarios: “me dolió”

Millonarios rescató un punto de su visita al Unión Magdalena este domingo y continúa con serias aspiraciones de pelearle el liderato a Águilas Doradas. El conjunto embajador presentó una alineación alternativa en Santa Marta, lo que dejó en evidencia algunos problemas defensivos que de los que hasta ahora no se tenían pruebas.

Para el segundo tiempo, ya con el 1-0 en contra, el cuerpo técnico decidió mandar a la cancha a Oscar Cortés, Macalister Silva, Larry Vásquez, Elvis Perlaza y un intratable Daniel Cataño que nuevamente hizo gala de su excelsa técnica y marcó un soberbio golazo de tiro libre para dejar todo 1-1.

Con este resultado, los azules llegaron a 26 unidades, a 3 de Águilas, aunque todavía tiene dos partidos pendientes por disputar. Unión, por su parte, se quedó en la casilla 18° con 14 puntos y ve cada vez más cerca un nuevo descenso que se definirá al final del segundo semestre.

Daniel Cataño, autor de un soberbio golazo ante Unión Magdalena. - Foto: Dimayor

En rueda de prensa, Gamero reconoció los malos momentos por los que pasó su equipo en el estadio Sierra Nevada y sacó a la luz un reclamo a la dirigencia de Unión Magdalena por no haber reconocido su aporte a la historia del club que el pasado 19 de abril cumplió 70 años de fundación.

“Mandé un video muy bonito, pero tengo que decirlo, me dolió no ser homenajeado en el Unión Magdalena”, dijo el exfutbolista y ahora entrenador, con relación al aniversario del ciclón. “Soy el segundo jugador con más partidos, creo que el primero es Aurelio Palacio y yo soy el segundo con 321 partidos”, insistió.

Gamero esperaba que la dirigencia le reconociera su legado, aprovechando que asistiría a su ciudad natal como técnico del conjunto rival. “Me dolió no ser homenajeado, pero eso no me va a quitar el amor y el cariño que le tengo a mi Unión Magdalena. Unión es de nuestra tierra y lo voy a seguir queriendo hasta cuando esté vivo”, recalcó.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. - Foto: Getty Images

Racha positiva en liga y Sudamericana

Este año, Millonarios tiene la tarea de conseguir el título que se le ha sido esquivo desde que Gamero asumió el cargo como director técnico en el año 2020. De momento las sensaciones son buenas, pues Millonarios marcha líder de su grupo en Copa Sudamericana y tiene de un hilo la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay.

“Nosotros completamos la fecha 13, nos faltan dos aplazados, jugamos dos Libertadores y dos de Sudamericana, en las 17 fechas que llevamos solo hemos perdido dos partidos, uno por Copa Libertadores y uno de Liga”, dijo el estratega samario. “El éxito de este equipo creo que es la voluntad, ganas y compromiso de mis jugadores, este grupo le gusta trabajar, no se molesta si hay doble jornada, llegan temprano a mejorar y es un grupo consciente de querer jugar bien a la pelota, siempre les digo que no me gusta cuando el rival me somete, a veces no se puede, pero siempre quiero eso”, declaró.

A pesar de ese buen nivel, Gamero no niega que el local se pudo haber quedado con los tres puntos este domingo. “Unión en el primer tiempo hizo un gran desgaste, nos jugó bien el partido, nos intentó llegar y presionar”, analizó.

Millonarios y Unión Magdalena dividieron puntos en Santa Marta. - Foto: DIMAYOR

“Ya en el segundo tiempo cuando entra Silva, Cortés y Perlaza, tenemos un poco más de posesión, al igual que con Cataño, se encontraron los que venían jugando y el equipo jugó mejor, los últimos minutos tuvimos para ganarlo, así como Unión también lo tuvo para ganar. Hoy sacamos un punto valioso, para lo que habíamos hecho a lo largo de la semana, nos llevamos un punto importante en una plaza dura”, concluyó.

Millonarios regresará a Bogotá y tendrá unos días de entrenamiento antes de enfrentar al América de Cali en un partido directo por la parte alta de la tabla, este jueves a las 8:20 de la noche en ‘El Campín’.