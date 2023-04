Esta es la propuesta de América de Cali para combatir la violencia en el fútbol: habrá reunión en Dimayor

Este lunes, a las 10:00 a.m., los equipos deberán formular una propuesta para presentar al Gobierno nacional.

A las 10:00 a.m. en la sede administrativa de la Federación Colombiana de fútbol, este lunes se dará inicio a la reunión entre los clubes y presidente de la Dimayor para presentar propuestas a fin de combatir a los violentos en los estadios de fútbol.

De las conclusiones que se saquen en esta reunión, que será presencial con los equipos de la capital y virtual con el resto de clubes, quedará definida la propuesta final presentar el jueves al Gobierno Nacional que citó a la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, integrada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Deporte, la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y la Policía.

Dimayor se comprometió a colaborar con las autoridades para demostrar la transparencia de la organización y sus clubes - Foto: Captura de pantalla - Dimayor

Mientras tanto, en Medellín, pero a las 3:00 p.m. con la presencia del alcalde de esa ciudad, Daniel Quintero, la barra LDS que causó los desmanes en el Atanasio previo al juego con América y delegados de Atlético Nacional, tendrán un nuevo encuentro.

Daniel Quintero. Rueda de Prensa. Bogotá Abril 19 de 2023. Foto: Guillermo Torres-Revista Semana. - Foto: Guillermo Torres

SEMANA conoció la propuesta de uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano, América de Cali, que llegará con las siguientes posturas.

“Este es el momento de montar un sistema integral de acceso y seguridad en los estadios”, indicaron desde el equipo escarlata y enumeraron los siguientes puntos:

1. Todo asistente debe ingresar con el # de cédula.

2. La primera vez y por única vez que el espectador ingrese al estadio se le toma una foto y se le anexan los datos, para que cuando lo enfoque la cámara aparezca la identificación del individuo.

3. Instalar cámaras de seguridad de alta definición y reconocimiento facial, zoom, etc.

4. Detectores de metales en los torniquetes.

“Con estas herramientas tecnológicas podemos visibilizar a los infractores y sancionarles prohibiéndole entrar a todos los estadios de Colombia y si el delito es muy grave denunciarlo para que pague cárcel”, puntualizaron y agregaron.

“Logrados estos objetivos, la Dimayor debe sancionar a los infractores y no a los clubes que son en este caso las víctimas”.

Son vehementes en asegurar que “los equipos grandes no deben permitir el ingreso de barra visitante y aquellos equipos que no tienen mucha Hinchada que permiten la entrada de la barra visitante debe asumir los riesgos y sanciones si se genera violencia. El equipo visitante no debe ser responsable de la seguridad del Estadio”, finalizaron con este medio.

Los disturbios fueron protagonizados por hinchas de Nacional. - Foto: Twitter Juan David Londoño

Barras bravas: ¿un monstruo alimentado por los mismos clubes?

Atlético Nacional rompió toda relación con la barra LDS, quitando beneficios económicos que según aseguró Mauricio Navarro, su presidente, ascendían a los 1200 millones de pesos. Tampoco les dará más boletas para el control de la seguridad en el estadio y menos los dejará tomar decisiones en la contratación de jugadores.

SEMANA consultó con los equipos más importantes del país, quienes reconocieron ―en su mayoría― mantener relación de alguna manera con sus hinchadas.

Tulio Gómez, máximo accionista del América aceptó que, aunque han construido una relación de respeto, hay líneas que no han permitido pasar, por ejemplo, que no inciden en las decisiones de contrataciones

“A ellos les damos el 10 % de descuento por la compra de 3 o 4.000 boletas. También, entrada por lista a 150 personas para que controlen la tribuna sur”, confirma y agrega que el control de dichos barristas se lleva con cédula y que ante el mal comportamiento se prohíbe la entrada hasta por seis meses y, en algunos casos, ha tenido que acudir a la ley y al veto de por vida.

Tulio Gómez desde que es el máximo accionista de América logró la estrella 14 y 15 del equipo. Foto: El País. - Foto: Foto: El País.

En septiembre de 2021, hinchas del Cali invadieron la cancha en Tuluá tras la derrota 2 a 0 con Cortuluá. Fueron cinco fechas de sanción para la institución que se quedó sin la taquilla necesaria para menguar la crisis económica que supera los 100 mil millones.

Sin embargo, Luis Fernando Mena, presidente del equipo azucarero, dijo que la relación con las barras ha mejorado, es sin ánimo de lucro y que contrario a exigir prebendas, se han solidarizado.

“Han comprado boletas pese a ser abonados y se han unido a campañas. Han entendido que si se portan mal, la institución no puede traer buenos jugadores. No estamos en condiciones de regalarles nada”.

En Santa Fe, Eduardo Méndez, presidente cardenal se reúne con los barristas una vez al mes cumpliendo la ley 270 de la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. Siempre deja actas de constancia.

“Compartimos algunos criterios”, dice y asegura que no hay relación comercial o laboral. Aclara que no les regala boletas, pero que los apoya con descuentos cuando solicitan compras en cantidad.

“Lo único que dejamos es entrar por lista a los que ponen banderas y el color de la tribuna”.

Deportes Tolima y Junior negaron relación alguna con sus barras. El DIM por su parte, prefiere pronunciarse el próximo lunes 24 de abril al respecto cuando se cumpla la reunión entre los 36 equipos de los clubes y la Dimayor para determinar como brindar seguridad en un deporte, que hoy es sinónimo de violencia.