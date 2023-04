Alcaldía de Medellín no se queda callada y responde al Tino por llamar “payaso” a Daniel Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, regresó esta semana Colombia y se pronunció públicamente sobre los bochornosos hechos que se presentaron el domingo pasado en el Atanasio Girardot, enfatizando que los dirigentes de Atlético Nacional y Los del Sur son responsables de la difícil situación que vive el club en la actualidad.

Igualmente, el mandatario local reveló que en enero le ofreció a los directivos del club verde cerca de 2.000 millones de pesos para que trabajara conjuntamente con las barras. Sin embargo, señaló que estos no quisieron ser parte de esa iniciativa.

Daniel Quintero regresó a Colombia y se puso la camiseta de Nacional - Foto: Guillermo Torres

“El día antes del partido, al que iban a ir 40 mil personas, los dirigentes tomaron la decisión de retirar el equipo logístico y el equipo de seguridad. Donde un empresario haga eso, ese tipo jamás puede volver a realizar un concierto en la ciudad; pues con el fútbol pasa lo mismo. Le pedimos al club y las barras que vengan a hablar. Acá hay una Alcaldía que está lista para trabajar”, manifestó inicialmente.

Quintero Calle, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que la capital antioqueña no tendría fútbol por un tiempo debido a que el estadio debe ser arreglado, recalcando que el Deportivo Independiente Medellín también se podría ver afectado.

“Necesitamos que el fútbol vuelva, porque Nacional es un símbolo de Medellín. Pero hay que recordar que hubo daños en la infraestructura, entre estos está el daño del sistema contra incendios. Hasta que no se reparen ese tipo de cosas no podrá haber fútbol en Medellín, ni siquiera para el Deportivo Independiente Medellín. Además, hasta que no haya las garantías de fútbol en paz”, sentenció el alcalde.

Las declaraciones del mandatario local generaron todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales de parte de la hinchada verdolaga. Incluso, fue criticado fuertemente por algunos exfutbolistas referentes del equipo.

Daniel Quintero volvió a cuestionar a las directivas de Nacional - Foto: Guillermo Torres

El alcalde indicó que el estadio debe ser reparado - Foto: SEMANA

Uno de los primeros que salió a cuestionar a Daniel Quintero Calle fue Faustino el ‘Tino’ Asprilla, quien no se guardó nada y lo calificó de “payaso” en su cuenta oficial de Twitter.

“Les pido encarecidamente a dueños y dirigentes del club vetar de por vida a Quintero Calles. La institución merece respeto total, este es el primer paso a seguir y dar ejemplo en el FPC. Le debería de dar vergüenza ponerse la camisa del Verde”, escribió el exjugador.

Ante este duro pronunciamiento, el secretario de Gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, uno de los integrantes más importante de la Alcaldía, le respondió rápidamente al exdelantero y le mandó un contundente mensaje, exponiendo una vez más su posición con respecto a los directivos de Nacional.

“Los hinchas que permiten ser tratados como clientes son aquellos que todo lo compran y que, al final, todo lo venden”, manifestó el funcionario a través de un trino, el cual recibió algunos comentarios de apoyo.

Los hinchas que permiten ser tratados como clientes, son aquellos que todo lo compran y que al final, todo lo venden. https://t.co/ZAkdQZDQK4 — Juan Pablo Ramírez (@Juanparal) April 20, 2023

Tino Asprilla arremetió contra Daniel Quintero, alcalde de Medellín. - Foto: Instagram Tino Asprilla - Guillermo Torres

Nacional jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla - Foto: Alcaldía de Barranquilla

Cabe recordar que el equipo confirmó que tendrá que jugar fuera de Medellín la Copa Libertadores de América, torneo que ha ganado en dos oportunidades, ya que el encuentro de este jueves contra Melgar se realizará a puerta cerrada en Barranquilla. Este partido es valido por la segunda fecha de la fase de grupos.