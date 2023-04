Medellín se quedaría sin fútbol; Daniel Quintero expuso a directivos de Nacional: “Les ofrecí $2.000 millones”

El domingo 16 de abril se presentó uno de los hechos más bochornos en el fútbol colombiano de los últimos años, luego de que la barra brava Los Del Sur se enfrentara violentamente a la Fuerza Pública en el estadio Atanasio Girardot, por lo que el clásico entre Atlético Nacional y América de Cali tuvo que ser suspendido.

Tras estos lamentables hechos, el club verdolaga tendrá que salir de Medellín para jugar la Copa Libertadores de América, torneo que ha ganado en dos oportunidades. Asimismo, no utilizaría el máximo escenario de los antioqueños en un buen tiempo.

Momento en el que agentes del ESMAD y barristas de Atlético Nacional se enfrentan en la tribuna sur - Foto: Twitter @BlogVerdolaga

“Buscamos una decisión concertada. El jueves será el partido contra Melgar, la determinación es concertada. No se juega en Medellín porque no hay garantías para jugar en paz y no ocurra lo del domingo pasado”, indicó Óscar Hurtado, secretario de esa ciudad.

Daniel Quintero Calle, actual alcalde de la capital paisa, regresó este miércoles a Colombia y se pronunció públicamente sobre lo que está sucediendo con el equipo verde, exponiendo una vez más los directivos.

Igualmente, el mandatario local reveló que en enero le ofreció a Atlético Nacional cerca de 2.000 millones de pesos para que trabajara conjuntamente con las barras. Sin embargo, señaló que este no quiso hacer parte de esa iniciativa.

“El día antes del partido, al que iban a ir 40 mil personas, los dirigentes tomaron la decisión de retirar el equipo logístico y el equipo de seguridad. Donde un empresario de un concierto no vaya a la mesa de seguridad, retire la logística y la seguridad, ese tipo jamás puede volver a realizar un concierto en la ciudad; pues en el fútbol pasa lo mismo. Le pedimos al club y las barras que vengan a hablar. Acá hay una Alcaldía que está lista para trabajar”, manifestó inicialmente.

El alcalde regresó a Colombia para asumir este caso personalmente - Foto: SEMANA

Daniel Quintero reveló desacuerdo con las directivas de Nacional - Foto: SEMANA

Luego, añadió: “En enero llamé al presidente de Nacional y, en el marco del trabajo con las barras, le ofrecimos un aporte de 2.000 millones de pesos para trabajar con estas. Nacional decidió no aceptar ese apoyo. No nos había pasado, en 20 años, que una dirigencia se parara de la mesa de seguridad”.

El alcalde, además, aprovechó el momento para puntualizar que la ciudad no tendría fútbol debido a que el estadio Atanasio Girardot debe ser arreglado. Incluso, señaló que el Independiente Medellín se podría ver afectado.

“Necesitamos que el fútbol vuelva, porque Nacional es un símbolo de Medellín. Pero hay que recordar que hubo daños en la infraestructura, entre estos está el daño del sistema contra incendios. Hasta que no se reparen ese tipo de cosas no podrá haber fútbol en Medellín, ni siquiera para el Deportivo Independiente Medellín. Además, hasta que no haya las garantías de fútbol en paz”, sentenció Quintero Calle.

Mediante un comunicado de prensa, Nacional, aseguró que el encuentro contra Melgar se realizará a puerta cerrada en Barranquilla. Este juego es valido por la segunda fecha de la fase de grupos del torneo continental.

El alcalde le pidió a la directivo bajar el tono - Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Quintero también les pidió a Los del Sur no recurrir más a la violencia - Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

“Nuestro equipo disputará este juego en el estadio Metropolitano. Para nuestra institución es una verdadera lástima no llevar a cabo este encuentro en nuestra ciudad. Un evento que debería ser una fiesta para todos los antioqueños, infortunadamente tiene que ser trasladado a otro lugar por el actuar de unas pocas personas el pasado domingo”, indicó el club.

La decisión de sacar a el equipo de Medellín para este partido de Libertadores provocó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales, donde muchos hinchas lamentaron esta determinación.