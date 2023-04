Atlético Nacional se va de Medellín y así reaccionaron Los del Sur; siguen muy desafiantes

El domingo 16 de abril se presentó uno de los hechos más bochornos en el fútbol colombiano de los últimos años, luego de que el clásico entre Atlético Nacional y América de Cali fue suspendido debido a los altercados que se presentaron en el estadio Atanasio Girardot por cuenta de la barra brava Los del Sur, la cual violentamente se enfrentó a la Fuerza Pública.

Tras estos lamentables desmanes, el club verdolaga no disputará el encuentro ante Melgar por Copa Libertadores en la ciudad de Medellín, como estaba programado inicialmente. Asimismo, no se sabe hasta cuando podrá volver a utilizar el máximo escenario de los antioqueños.

Momento en el que agentes del ESMAD y barristas de Atlético Nacional se enfrentan en la tribuna sur - Foto: Twitter @BlogVerdolaga

“Buscamos una decisión concertada. El jueves será el partido contra Melgar, la determinación es concertada. No se juega en Medellín porque no hay garantías para jugar en paz y no ocurra lo del domingo pasado”, indicó Óscar Hurtado, alcalde encargado de la ciudad.

La decisión de sacar a Nacional de Medellín para este partido de Libertadores provocó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales. Incluso, varios periodistas indicaron que los directivos del club estarían dispuestos a que el equipo siga jugando fuera del Atanasio y no ceder a los supuestos chantajes de la mencionada barra.

Uno de los primeros en pronunciarse con respecto a este tema fue Alejandro Pino, quien enfatizó que esa posible determinación de los dirigentes afectará gravemente la economía del conjunto verde.

El Metropolitano albergará el juego Nacional vs. Melgar - Foto: getty images

“Atlético Nacional está dispuesto a darse la pela económica de no jugar un tiempo en Medellín, respondiéndole a sus abonados y ofreciéndoles futuros beneficios, si con eso pone fin a lo que ellos consideran la extorsión de los líderes de Los del Sur. ¿Quién va a ceder primero?”, precisó el comunicador.

Los del Sur, por su parte, no dejaron pasar por alto el comunicado de Atlético Nacional y las declaraciones del reconocido comentarista, mostrándose una vez más bastante desafiantes y aseguró que no hay ninguna prueba de dichas “extorsiones”.

Comunicado Atlético Nacional pic.twitter.com/s5ylgZh3Gb — Atlético Nacional Institucional (@atlnacionalinst) April 18, 2023

Solicitan a los directivos del Atlético Nacional y a la barra Los Del Sur, llegar a un acuerdo - Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Piden a las autoridades de individualizar a los responsables de los hechos de vandalismo en el Atanasio Girardot - Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

“Periodismo serio es exigirle a Nacional que demuestre la extorsión a la que se refiere. Lo ocurrido el domingo es lamentable, no debió ocurrir, lo rechazamos y nos duele, pero violencia también es mentir desde los micrófonos”, expresó en Twitter.

Cebe mencionar que LDS lanzó este lunes una fuerte advertencia contra los directivos del club antioqueño. Igualmente, aprovechó para manifestar que estos no son hinchas del equipo, enfatizando que Benjamín Romero es fiel seguidor de Millonarios.

La barra principal del conjunto antioqueño también reveló algunos escándalos y situaciones bastante complejas que estarían pasando dentro del club. Además, invitaron a los aficionados del equipo verde a que denuncien públicamente a los dirigentes.

“Los jugadores ya no tienen interlocución con la dirigencia actual, les quitaron los premios, los ponen a viajar en vuelos lecheros, les cobran las camisetas y les quitaron las boletas que antes les daban a sus familiares. Para los que creen que esto solo es un problema con nosotros, lo primero que hizo Benjamín fue acabar con la mesa de cocreación que incluía a todas las otras barras. Fue el inicio de su declaración de odio contra la unión”, agregó LDS.

Periodismo serio es exigirle a Nacional que demuestre la extorsión a la que se refiere. Lo ocurrido el domingo es lamentable, no debió ocurrir, lo rechazamos y nos duele, pero violencia también es mentir desde los micrófonos. https://t.co/b0ixzXhRav — Los Del Sur (@LDSoficial) April 18, 2023

Atlético Nacional jugará en Barranquilla - Foto: @nacionaloficial

La dirigencia de Atlético Nacional le quita beneficios económicos a LDS - Foto: Getty Images

Por último, concluyó: “Ser hincha de Millonarios es lo único que se necesita para poder tener trabajo en Nacional; uno de ellos, obviamente amigo de Benjamín, ahora maneja toda la producción de las Tiendas Verdes. Los abonos fueron pensados con el descaro de quien cree que el fútbol no es un sentir popular. Aunque perdió esa batalla con la hinchada, sigue intentando ganar otras que tampoco le permitiremos”.

La barra compartió finalmente un extenso comunicado de prensa condenando los hechos sucedidos en el escenario deportivo, y destapó nuevos detalles de lo que estaría pasando internamente en el club paisa.