Barra Los del Sur lanzó dura advertencia y destapó “escándalos” en Nacional; Millonarios salió salpicado

Este domingo 16 de abril se presentó un bochornoso hecho en el fútbol profesional colombiano, luego de que el clásico entre Atlético Nacional y América de Cali fuera suspendido debido a los altercados que se presentaron en el estadio Atanasio Girardot por cuenta de la barra brava Los del Sur, la cual violentamente se enfrentó a la Fuerza Pública.

Horas antes de que se registraran los desmanes, el club paisa publicó un comunicado sobre la cancelación oficial de los “beneficios económicos” con los que contaba LDS desde hace más de una década. Asimismo, aclaró que la relación con las demás hinchadas se mantenía igual.

22 de octubre de 2006. A. Nacional 1-1 Deportivo Pasto. Primer Día del Hincha Verde, como se llamó las primeras tres ediciones. Fue ante el entonces vigente campeón del Apertura, encuentro válido por la fecha 15 de la entonces Copa Mustang. "Más allá del encuentro que era interesante para las aspiraciones del equipo antioqueño, el ingrediente de montar un museo itinerante, las boletas más económicas, entre otras atracciones, volcaron a cerca de 35.000 hinchas en vivir una fiesta en la que, infortunadamente, terminó con un empate a un gol": Juancho Serrano - Valve.com

Agentes del Esmad y barristas de Atlético Nacional se enfrentaron en la tribuna sur. - Foto: Twitter @BlogVerdolaga

“Para nosotros, todos los aficionados son igual de importantes y por ello creemos firmemente que nadie debe tener privilegios sobre otros. Esta situación abre la puerta al fortalecimiento de las relaciones, las barras en general, bajo parámetros de la igualdad, donde prime el respeto y el bienestar común”, precisó.

Estas declaraciones, sin embargo, no cayeron nada bien en la barra principal del conjunto antioqueño, la cual le respondió a los dirigentes a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que lanzó una fuerte advertencia contra estos. Igualmente, aprovechó para manifestar que los actuales directivos del club no son hinchas del equipo, enfatizando que Benjamín Romero es fiel seguidor de Millonarios, escuadra con la que tienen una rivalidad desde hace décadas.

“Hoy vamos a recordar todos los desastres causados por el hincha de Millonarios, Benjamín Romero, con la complicidad de Navarro y el permiso de Carolina Ardila, en su objetivo de acabar a Nacional. Muchas no las habíamos contado nunca”, indicó la barra inicialmente.

Dirigencia de Atlético Nacional le quita beneficios económicos a LDS. - Foto: Getty Images

Momento en el que integrantes de la barra Los del Sur se enfrentan a la Fuerza Pública. - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

Los del Sur también revelaron algunos escándalos y situaciones bastante complejas que estarían pasando dentro del club. Además, invitaron a los aficionados del equipo verde a que denuncien públicamente a los dirigentes.

“Los jugadores ya no tienen interlocución con la dirigencia actual, les quitaron los premios, los ponen a viajar en vuelos lecheros, les cobran las camisetas y les quitaron las boletas que antes les daban a sus familiares. Para los que creen que esto solo es un problema con nosotros, lo primero que hizo Benjamín fue acabar con la mesa de cocreación que incluía a todas las otras barras. Fue el inicio de su declaración de odio contra la unión”, agregó LDS.

Luego, concluyó: “Ser hincha de Millonarios es lo único que se necesita para poder tener trabajo en Nacional; uno de ellos, obviamente amigo de Benjamín, ahora maneja toda la producción de las Tiendas Verdes. Los abonos fueron pensados con el descaro de quien cree que el fútbol no es un sentir popular. Aunque perdió esa batalla con la hinchada, sigue intentando ganar otras que tampoco le permitiremos”.

La barra compartió finalmente este lunes un extenso comunicado de prensa condenando los hechos sucedidos en el escenario deportivo, y destapó nuevos detalles de lo que estaría pasando internamente en el club paisa.

Aún no se define que pasará con esta barra. - Foto: Foto: El Colombiano

Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, reveló los beneficios que tenían LDS. - Foto: Captura Win Sports

Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, tampoco se quedó callado luego de los desmanes en el estadio y rompió el silencio en Win Sports, donde expuso la posición del club con respecto a esa barra y ventiló las exigencias que hacía esta.

“El problema no es con la hinchada, es con Los del Sur. Solo les anunciamos que por el momento, del club no se podía seguir aceptando sus exigencias económicas. Ellos hacían una propuesta de una actividad que no era lógica, como cuidar hinchadas visitantes. Nosotros les dijimos respetuosamente que por las condiciones actuales no podemos seguir sosteniendo esos beneficios”, sentenció el directivo.