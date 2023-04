Barra brava Los del Sur ventiló más secretos de Atlético Nacional y destapó beneficios que recibían

Con el pasar de los días se siguen conociendo detalles sobre la actual situación que enfrenta Atlético Nacional, luego de que fue suspendido su partido contra América de Cali por los altercados que se presentaron en el estadio Atanasio Girardot por cuenta de la barra brava Los del Sur, que estaba, supuestamente, protestando contra los dirigentes.

Mauricio Navarro, presidente del equipo antioqueño, no se quedó callado ante el actuar de esta barra brava y rompió el silencio en Win Sports, donde expuso la posición del club con respecto a ese grupo de hinchas y reveló las exigencias que este hacía.

Presidente de Atlético Nacional habló sobre las exigencias de la barra - Foto: Captura Win Sports

“El problema no es con la hinchada, es con Los del Sur. Solo les anunciamos que, por el momento, del club no se podía seguir aceptando sus exigencias económicas. Ellos hacían una propuesta de una actividad que no era lógica, como cuidar hinchadas visitantes. Nosotros les dijimos respetuosamente que por las condiciones actuales no podemos seguir sosteniendo esos beneficios”, sentenció el directivo.

Tras estos lamentables hechos, la escuadra verdolaga confirmó que no disputará el encuentro ante Melgar por Copa Libertadores en la ciudad de Medellín, como estaba programado inicialmente. Asimismo, insinuó que no regresaría al máximo escenario de la ciudad en un buen tiempo.

Nacional, mediante un comunicado de prensa, aseguró que el encuentro por la segunda fecha de la fase de grupos del torneo continental se realizará a puerta cerrada en Barranquilla.

“Nuestro equipo disputará este juego en el estadio Metropolitano. Para nuestra institución es una verdadera lástima no llevar a cabo este encuentro en nuestra ciudad. Un evento que debería ser una fiesta para todos los antioqueños, infortunadamente tiene que ser trasladado a otro lugar por el actuar de unas pocas personas el pasado domingo”, indicó el club.

La decisión de sacar a Nacional de Medellín para este partido de Libertadores provocó todo tipo de reacciones en las diferentes redes sociales. Incluso, muchos hinchas lamentaron esta determinación.

El club paisa se va de Medellín a jugar la libertadores en otra ciudad - Foto: Instagram @nacionaloficial

Nacional jugará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla - Foto: Foto: Colprensa

La barra brava Los del Sur, de igual manera, no se quedó callada y le respondió nuevamente a los directivos por la indirecta que le envió en el documento, dejando ver que la relación está completamente rota.

“En el manual de Benjamín Romero para pelear con las barras, llegó la tercera era etapa de la guerra de los dirigentes contra la hinchada. Estrategia de desinformación, buscando el ‘divide y reinarás. Aparecieron palabras como extorsión, obligación, beneficios y exigencias económicas”, indicó inicialmente.

Pese a que no le dio la razón a los dirigentes, la barra brava aprovechó el momento para romper el silencio y destapar los beneficios que tenían con el equipo desde hace años. Asimismo, admitió que recibía boletas y algunas ayudas económicas.

“Lo primero es decir que la barra compra gran cantidad de abonos cada torneo, que se pagan al club y que son del grueso de nuestra barra. Es verdad que Nacional nos entregaba 400 boletas por partido, pero estas son repartidas entre muchos sectores. Para partidos importantes nosotros mismos compramos las boletas que pagamos siempre”, agregó.

Posteriormente, explicó: “El tema de los TIFOS y las salidas del equipo. Es verdad que Nacional apoya con algo de los costos de las salidas para algunos partidos, como clásicos, semifinales y finales del torneo colombiano. Esto, por máximo, son 4 partidos al semestre. Las otras salidas se cubren con nuestro dinero, que suma muchos millones de pesos”.

Dirigencia de Atlético Nacional le quitó los beneficios económicos a LDS - Foto: Getty Images

Los dirigentes del club rompieron toda relación con la barra - Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Los líderes de Los del Sur acusan de mentirosos a los dirigentes de Nacional - Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

La principal barra del equipo paisa recalcó finalmente que dentro de Atlético Nacional se vienen manejando muchos supuestos torcidos en contra de ellos y que actualmente los directivos no tendrían cómo demostrar las acusaciones que han hecho.

“Señores directivos de Nacional, ahora que no tienen como demostrar sus actividades de prevención de violencia y el trabajo social que realizan para evitar que los hinchas se agredan y se maten. Queda claro en sus propias palabras, que es a ustedes a quiénes solo les interesa la plata y no su propia hinchada, y esa mancha los acompañará de por vida”, finalizó LDS.