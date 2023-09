Luto en el fútbol colombiano: sicarios asesinan al presidente de Tigres F.C. luego de perder frente al Atlético en Bogotá

Los mensajes en redes sociales no se hicieron esperar. El primero de ellos fue por parte del presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga quien envió todas las condolencias: “Edgar Paez. Genio y figura hasta la sepultura. Amigo de sus amigos con posiciones firmes de las que se podía estar o no de acuerdo. Siempre firme en posiciones, pero no merecía morir de esa manera, es más, el fútbol no merece esto. Que Dios nos juzgue y nos proteja. QDEP”, publicó.