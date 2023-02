Tigres FC: dura denuncia por cobrar dinero a jugadores para hacer parte del equipo profesional

Para los seguidores de Diego Neira, creador de contenido colombiano en las plataformas Twitch, TikTok e Instagram, alguna vez se había escuchado algo de su frustración por no lograr el sueño de ser futbolista profesional. No obstante, solo fue hasta las últimas horas que a través del canal RCN se pudo conocer la historia a profundidad y dejó expuesto al club bogotano de segunda división, Tigres FC.

“Cuando llegué a Tigres me ilusioné, aunque anteriormente me habían dicho que había mucha rosca. Gente de otras regiones, de mánager, la plata de por medio... Me encontré con una realidad muy distinta: con una convocatoria, con algo en donde el mérito sí prevalecía. Fue como un choque raro porque primero creí en el fútbol, creí en el proceso”, relató en principio tras ver que el panorama parecía ser favorable.

Diego Neira, exjugador de la divisiones menores de Tigres FC. - Foto: Ig: diegoneira3

Sin embargo, rápidamente habría cambiado su concepto y notó anomalías en el proceso: “Empecé a notar gente sin talento o que no hacía el proceso y que no estaban en los procesos sub-15, sub-17 o sub-20, sino que llegaba a la categoría profesional. De una, eso era que llegaban y simplemente ya jugaban. Llegaban con empresarios, con managers y eso a uno lo baja bastante de nota. Obviamente, decíamos “esto está raro, debe haber plata de por medio”. En algunas ocasiones sí y, en otras, era la rosca, en el sentido de “ahh, este es amigo mío, póngamelo a jugar” o “venga, hágame un favorcito y debúteme al chino que quiere jugar”.

“Les dije como “ey, qué está pasando. Yo estoy jugando mejor”. Ellos lo desviaban a uno del tema y decían que “no, que estás rindiendo mal” y era puro cuento...”, explicó.

Frustrado por lo que veía, aceptó que tocó fondo y llegó a tener un cruce fuerte con un funcionario del equipo bogotano: “Yo les decía que no era ético, que no quería y que aun teniendo las capacidades económicas para hacerlo, no era la manera en que lo quería. Todo el que ha jugado fútbol o tendrá a algún familiar o algo, sabe cómo es la experiencia. Diría que pocos querían reconocer esto públicamente. Igualmente, cuando uno está en el proceso, uno no dice nada precisamente porque uno no quiere que lo echen, pero ya llega un punto en donde la tristeza o la desilusión son tantas que uno ya no aguanta más”.

Jugadores del club Tigres FC. - Foto: Tw: @TigresCol

Tras la dura denuncia recibida en su contra, el cuadro felino no se quedó callado. Por medio del presidente Édgar Páez, dijo que aceptarían las pruebas de Neira para que este presente su defensa en el caso: “Es una grave acusación. Nunca le he pedido dinero a ningún futbolista para que pueda jugar a nivel profesional y si es aficionado solo debe pagar lo que oficialmente se les cobra a todos”.

En su conversación con Futbolred, el directivo mandó un mensaje directo a quien los acusa: “Lo vamos a invitar para que denuncie y presente las pruebas a fin de realizar una investigación porque esos casos en Tigres Fútbol Club no son admitidos”.

Sobre el señalamiento al funcionario con el que Neira parece haber tenido el desencuentro, dijo: “No he hablado al respecto con el profe (Jorge Rojas) pero dudo que eso haya pasado, siempre nos ha dado muestras de su buen proceder. Igual nos toca averiguar porque se está enviando el nombre de una institución que trabaja duro, honestamente y siempre en pro del fútbol bogotano. La muestra de ello es el buen número de jugadores bogotanos que han debutado profesionalmente y a quienes se les puede preguntar si tuvieron que pagar alguna suma de dinero para ser profesionales”.