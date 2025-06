River Plate se remece por el futuro de Miguel Borja: equipo lo compraría por 4 millones de dólares

Borja ingresó a los 51′ por Sebastián Driussi y ahí se mantuvo hasta los 90′. Participó, más no anotó en el 3-1 a favor del millonario.

| Foto: Getty Images via AFP

Miguel Borja, con River Plate, en el Mundial de Clubes 2025. | Foto: Getty Images via AFP

Borja ha figurado con goles y actuaciones destacadas en River. No obstante, ha sido blanco de críticas por parte de la hinchada millonaria en el último tiempo. Por tanto, desde hace varios meses hay rumores sobre su salida del club.

River no perdería demasiados ingresos por Borja. Según el portal web Transfermakt, el delantero tendría un coste actual de 3.5 millones de euros. Si no quieren contar más con sus servcios, la operación no sería económica.