Cuentan por qué Miguel Borja no fue convocado a Selección Colombia: razón desataría lío interno

En medio de la incertidumbre, la prensa y los aficionados se preguntan: ¿Qué pasó con Miguel Ángel Borja? El delantero de 32 años, al servicio de River Plate, no ha vuelto a ser tenido en cuenta en los llamados del técnico de la Selección Colombia, que parece tener una lista fija de tres en ataque: Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré y Jhon Durán.

Los tres están lesionados y por eso hay variantes en la convocatoria. Sin embargo, el periodista Adrián Magnoli reveló en As Colombia que Borja se habría negado al llamado de Néstor Lorenzo.

“Cuando se lastima Borré, cuando se lastima Córdoba, llaman a Borja. Y Borja dice: ‘estoy de vacaciones… River no dio… estoy pescando… No puedo ”, contó Magnoli en el medio referenciado.

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

No obstante, surgió otra versión por parte de la prensa deportiva. En este caso, el periodista Carlos Villamil reveló, en DSports, que en una parte de la directiva de la Federación Colombiana de Fútbol no habría gustado que Lorenzo no llamara a Miguel Borja. Esto, por supuesto, podría desatar un lío interno.