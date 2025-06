Vuelco en la titular de Selección Colombia vs. Argentina: le filtran estos cambios a Lorenzo

La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, espera dejar atrás los malos resultados dándole un batacazo a Argentina. Ambos conjuntos se verán cara a cara este martes, 10 de junio , en el estadio Monumental de Buenos Aires. La expectativa está puesta en conocer el posible once titular de la tricolor contra la albiceleste.

Varios medios, como ESPN , revelan que ante Argentina la posible titular de Colombia tendría tres cambios respecto al partido anterior, además del regreso de Luis Díaz, quien no pudo jugar contra Perú por acumulación de tarjetas amarillas.

Esta sería la titular de Colombia ante Argentina:

A pesar de no conseguir el resultado esperado ante Perú, parece que Néstor Lorenzo se mantendría en su idea de juego, esta vez contra Argentina. Entre hinchas y aficionados se reportan por redes, esperando cambios más a fondo en la titular, sin embargo, parece que no sería así.

Sea como sea, Lorenzo y los suyos ya no tienen margen de error. La última vez que Colombia ganó un partido oficial fue el 15 de octubre de 2024 , cuando goleó 4-0 a Chile en Barranquilla. Desde ahí, tres derrotas y dos empates, seguidos, en los últimos ocho meses.

Sobre Argentina, su próximo rival, Lorenzo dijo: “Espero lo que viene mostrando. Uno no imagina, uno la ve, está en un momento muy dulce. No jugaron Messi ni tres o cuatro muchachos importantes en el proceso que supuestamente vuelven mañana y ha hecho un gran partido en Santiago. Es un equipo que fluye, que sabe manejar los tiempos del partido, es algo que nosotros tenemos que madurar“, en declaraciones recogidas por As Colombia.